【母親節2021】Häagen-Dazs花之幸福輪分8件方便分享　一文睇清多款性價比強母親節蛋糕及朱古力禮盒【附早鳥優惠】

▲ 母親節快到，為大家介紹不同的母親節蛋糕。（圖片由店舖提供）

母親節快到了，為大家推介不同的母親節蛋糕，各有特色，適合不同性格及喜好的媽媽。各位孝順子女，趁著母親節，透過蛋糕向媽媽表達愛意！

Häagen-Dazs™

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Häagen-Dazs™推出全新花之幸福輪雪糕蛋糕，配以朱古力花作裝飾，更貼心把蛋糕分成8小件，輕易和家人開心Share。蛋糕更配搭4款皇牌雪糕口味，分別有士多啤梨雪糕、夏威夷果仁雪糕、比利時朱古力雪糕及季節限定的玫瑰紅桑子荔枝雪糕，一個蛋糕有齊不同經典口味。

現凡到eShop訂購花之幸福輪雪糕蛋糕，可加港幣$70元選擇送貨服務，讓蛋糕直送到家，4月25日或之前預訂更可享85折早鳥優惠，驚喜滿載。

此外，Häagen-Dazs™推出其它心型、玫瑰花及蝴蝶造型蛋糕，每款蛋糕分別有大（$629）、正常（$529）及迷你（$399）尺寸，預設不同經典的口味，需預早訂購。

A1-Bakery

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A-1 bakery 即將推出4款母親節蛋糕，由4月16日至5月3日期間提早預定更可享額外85折。特色蛋糕包括溫馨愛意（脆脆士多啤梨蛋糕）和柚．心愛您 (柚子芒果蛋糕)。

此外，「ATERLIER GUTE 店限定」推出限定蛋糕（日本甜王士多啤梨千層蛋糕），甜王士多啤梨班戟皮層層疊疊，每層更夾雜著士多啤梨吉士忌廉和士多啤梨餡，望著蛋糕的外層已充滿甜蜜之感。

「網店限定」花心思（白桃忌廉蛋糕拼甜王士多啤梨芝士慕絲蛋糕）的最大特色是頂部承載著心型的甜王士多啤梨芝士慕絲和多顆亮大的珍珠朱古力，旁邊更襯托著一朵粉紅色玫瑰花朱古力，賣相吸睛。

Ms B’s CAKERY

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Ms B’s CAKERY蛋糕店與紐約知名藝術家兼時裝設計師 Rebecca Moses合作創作「THE EMPRESS 」限定精品蛋糕，藉此頌讚世界上所有偉大美麗的母親。店舖亦同時推出人氣「SAY IT WITH FLOWERS」系列，加入五個全新創作，以繁花綻放為設計靈感，價格為港幣$550至$1,080，喜歡藝術的朋友不要錯過糖藝蛋糕的手工魅力。

所有母親節限量蛋糕將於5月1至9日於 Ms B’s CAKERY 可供訂購。

Schoggi Meier

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除了蛋糕，送朱古力給媽媽都可以盡顯心思。Schoggi Meier母親節系列包括自訂相片朱古力、玫瑰糖霜曲奇、鑽石造型朱古力玻璃禮盒等，採用瑞士原材料Couverture 100% 可可脂朱古力，每日新鮮在香港製造。

網店購物滿$800更可享免運費送貨服務。

Charbonnel et Walker

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英女皇喜愛的朱古力品牌Charbonnel et Walker推出兩款節日限定朱古力禮盒（每款由HK$338 起／200克裝），以表揚母親為子女奉獻無限關懷。

兩款限定禮盒分別為彩色圓盒裝與黑白心型盒裝。其中心型盒裝的黑白設計是品牌特意安排，讓子女自由發揮藝術細胞，在禮盒上自行填上繽紛色彩，為母親獻上獨一無⼆的禮物。

Food Union

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如果不只喜歡朱古力，還喜歡冰涼快感，可考慮北歐奶製品品牌Food Union的雪條禮盒。主打北歐高級手工雪糕的Food Union今年首推「網店限定」的「Ekselence母親節 家點愛禮盒」（港幣 $388／盒），Ekselence雪條朱古力脆皮外層包裹著醇厚奶香內餡，層次豐富。禮盒包括 6 款不同口味的雪條及一款雪糕，最適合全家人共享。

特別優惠：於即日起至 5 月 16 日期間，於 Food Union網店輸入優惠碼「MUM2021」，會享有母親節禮盒額外 82 折優惠。

同場加映：為大家推介簡易自家製蛋糕食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩