【限量發售】Market Place Plus App推$1搶購優惠　丹麥皇冠急凍無骨豬扒只售 $1 包

▲ 顧客只需下載手機應用程式即可享用 $1 搶購優惠。(圖片由Market Place by Jasons提供)

Market Place by Jasons 全新手機應用程式 Market Place Plus App 推出$1搶購優惠，4月16日至22日期間，原價$51的400g丹麥皇冠急凍無骨豬扒優惠，將以$1限量發售，只需下載手機應用程式即可享用優惠。

全新網購 App 推出限量優惠產品

4月16日可以優惠價 $13購買泰國即飲椰皇（原價 $24）；而4月16日至22日期間，可以優惠價$20購買麥維他黑朱古力消化餅。

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登記用戶即享$100減$50優惠

新登記用戶只需透過 Market Place Plus App單筆訂單消費滿 $100 即可使用$50電子優惠券，消費金額需扣除所有推廣優惠及服務費後計算，優惠不可與其他折扣或推廣優惠同時使用（送貨優惠劵除外）。

用戶免費領取「送貨優惠券」

逢星期三於 Market Place Plus App 單筆訂單消費（扣除所有推廣優惠及服務費後計算）滿HK$100，即可憑 App 內的「送貨優惠券」享免運費，大家只需要前往「優惠券中心」頁面，即可領取「送貨優惠券」。每天下午 2 時前下單，最快即日送貨。

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責任編輯：張懿慧