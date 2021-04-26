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【靚太安樂窩】改造2200呎簡約田園風錦繡花園　房間設繩網陣增進2兄妹感情

休閒消費 18:11 2021/04/26

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

夫婦因為子女漸長大，加上住宅殘舊，花$146萬裝修住宅。

一家4口連工人住在元朗錦繡花園2200呎獨立屋，隨著小朋友長大及單位愈來愈殘舊，戶主決定重新裝修屋企，滿足各人的需要。因此，戶主把單位改造為簡約田園風格，在兒子房間更設有罕有的繩網陣，非常特別！

負責這單位的JohnnyS Interior Design Ltd的室內設計師Johnny接受TOPick訪問時指，女戶主從事銀行業，男戶主做生意，他們11年前入住，如今兒子已經12歲，女兒10歲。

他們需要改動間隔，再配搭簡約田園風的設計及傢俬，打造猶如世外桃源的屋企。

點擊大圖了解裝修前地下連花園的情況：

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裝修前後間隔改動

這個錦繡花園單位室內1100呎，室外花園1100呎。單位一共有3層，分別是地下連花園、一樓及閣樓。地下有客廳、飯廳及廚房；一樓有主人房、一間兒子房、工人房、大廳及2個洗手間；閣樓用來儲物。

裝修後，空間分配都改變了，側園增設三個雪櫃及單車架，地下的樓梯及樓梯底洗手間空間向外伸展，用盡空間；一樓由3房變4房，分別有主人房、兒子房、女兒房、客房及大廳；而閣樓挪用部分空間變成兒子房的遊戲閣，工人房移到閣樓，亦有空間擺放雜物。

點擊大圖了解裝修前1樓的情況：

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屋前保留鄰居喜愛的吉仔樹

戶主在裝修後種了一些有意思的植物，分別有寓意節制慾望的水紅杜鵑；寓意生旺財氣的羅漢松；寓意高雅別致的山茶花，寓意富貴、吉祥的桂花等等，搖身一變成為人傑地靈的屋企。

點擊大圖了解裝修後的地下情況：

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兒子房設繩網陣

裝修前，女兒會跟父母在主人房睡覺，不過小朋友們漸漸長大，需要獨立房間，設計出兒子及女兒房間。

1樓本身樓地高，可於兒子房增設繩網陣，把繩網掛在斜的屋頂，對著窗門，小朋友可躺在繩網上面望出窗外面，一邊睇書，一邊欣賞窗外風景。

2位小朋友都很喜愛繩網陣，成為了2兄妹的傾計小天地，促進感情。他們的朋友到訪也喜歡在繩網陣玩耍。

另外，Johnson把閣樓的圍板拆掉，挪用一部分空間給兒仔房作為遊戲閣，兒子可在房中行樓梯上閣樓的空間，玩玩具及看書。

點擊大圖了解裝修後的1樓睡房情況：

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女兒房設暗門空間靈活使用

女兒房有一度暗門，可通往多用途房，多用途房有吊網椅。鎖上暗門，又可以成為客房，獨立出入，活用空間。

吧枱隨時變打機擂台

Johnny設計的吧枱既是打機擂台，可因應情況而變動。如用作吧枱，前面設有掟飛鏢、射籃球等酒吧遊戲，氣氛搭夠；如用作打機擂台，可變身成容納4台電腦的打機鬥室，和朋友在遊戲世界進行一場激烈的戰鬥。

改動3個洗手間間隔

Johnny裝修地下樓梯及洗手間時，發現原本的空間未用盡，把牆身推得更入，可以再向外發展，因此擴大了地下洗手間的空間。

而1樓的2個洗手間相連，Johnny把大廁所的空間分一些給細廁所，他把馬桶移到企缸旁，令洗手盤櫃更大，裝修後不減大廁所的功能性。

而較細的廁所增設了一個企缸，帶來方便。企缸地用鋪了石塊、石春粒。浴缸邊用了石春粒，浴缸內地面及牆身用了石春塊。

三個廁所連浴室都用了石春鋪地，美觀之餘，每天踏上去刺激到腳板底神經常可幫助健康。

點擊大圖了解1樓洗手間情況：

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裝修費用詳情

整個工程約9個月完工，共花了約$146萬（$1,454,996），工程細項如下：

  • 清拆　$121,890
  • 電　$154,166
  • 變三相電工程　$25,100
  • 水　$53,200
  • 泥水　$184,810
  • 室內油漆　$122,380
  • 外牆油漆　$58,800
  • 油漆大門轉色　$16,500
  • 所有木門　$102,820
  • 玄關不銹剛拱門　$19,600
  • 現場木工及木樓梯級　$32,000
  • 廚櫃 連 傢俬　$110,200
  • 戶外工程　$258,080
  • 戶外木圍欄（不包料）及洗衣機位木門工程（包料）　$22,250
  • 室內外鋁窗、鋁門、鋁框玻璃工程　$124,950
  • 二樓天花石膏板工程　$8,800
  • 雜項　$39,450

工程費用未包物料及園藝植物如：木地板、地牆瓦、枱面石、廚廁潔具、沙發餐枱及電器等等。

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記者：王芷瑩

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