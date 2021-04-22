21世紀人才 由STEAM教育開始
21世紀的人才需要有創意、領導才能、靈活變通等多元化特質。要令學生掌握這些特質，在教學模式及內容上不能墨守成規，只專注在書本知識。近年中、小學熱衷以STEAM教育（科學Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Arts、數學Mathematics）來激發學生的好奇心，提升他們的學習動機、分析力和解難能力。香港公開大學（下稱公大）科技學院科學系主任李宏發教授解釋，融會跨學科知識的STEAM教育，提倡以動手做方式讓學生發揮創意，有助學生多元化地發展。
日常生活中很常見到STEAM的教學例子，例如紙飛機、扭計骰這些小玩意，箇中亦包含了不同的學科理論。李宏發教授舉例，扭計骰的玩法運用了數學原理，學生亦可以利用3D打印技術，打印出不同零件，親自組裝扭計骰，在過程中學習數學運算和3D繪圖技巧。
簡簡單單的一隻紙飛機，則可以讓中小學生認識甚麼是公平測試和科學探究精神。李宏發教授指出：「紙飛機講究流綫型設計，令飛機可以飛得更遠；測試過程配合簡易組裝的發射台，將發射角度和力度統一，讓學生了解公平測試的原理。」
為中小學度身訂造 研發多元化教學單元
上述的例子正是李宏發教授與公大科技學院STEAM教育團隊，專門為不同年級的學生設計的教案和實驗。為了鼓勵學生和學校的參與，設計多從生活出發，結合了常規課程，以有趣、多元化的教案和實驗，為學生建立對科技、科學產生興趣的契機。
「我們的教材組合有很大彈性，老師可以自行挑選組合內的不同單元，和學生一起體驗。」李宏發教授以全息影像的教案為例：教案涵蓋了生物科的眼睛結構、物理科的光綫反射原理、數學科的幾何概念及電腦科的多媒體設計知識，老師可以因應學生的程度，配合課堂學習，讓學生親自製作3D全息投影儀。
除了提供豐富的教案外，公大科技學院STEAM教育團隊亦會為老師和學生舉辦工作坊、研討會及大型比賽等，藉着多層面、多元化、多渠道的STEAM教育支援，推動香港STEAM教育的發展。每年舉辦的研討會是重點活動之一，設不同主題，邀請海外的教育專家演講，同時會有本地老師的教學及經驗分享，更有科技公司展示STEAM教育的教具及儀器，為學界提供最新資訊，更成為了學界的STEAM教育交流平台。
疫情出現前，科技學院STEAM教育團隊既會到學校舉辦工作坊，亦會邀請學校到大學的實驗室參加工作坊。李宏發教授表示：「不同學校在STEAM教育投放的資源不一樣，有些學校未必有很多儀器或工具，但他們可以參加我們舉辦的STEAM工作坊，並使用大學的專業儀器。」
開放實驗室資源 網上講座持續教與學
科技學院特別為STEAM教育設置多個實驗室，例如STEAM教育綜合實驗室將乾實驗室和濕實驗室結合在同一個地方，方便學生進行綜合實驗；STEAM學與教實驗室則是專門為老師而設，由團隊中擅長教學法的導師透過不同的工作坊培訓中、小學老師STEAM教育知識和教學法，協助他們設計教案，讓STEAM教育有更好的發展。
此外，科技學院的STEAM實驗室與學院其他的實驗室相連，當老師和學生需要借用大學的精密儀器來進行測試時，可以預約使用。「例如學生想分析牛肉丸等加工食品的成分，便可以借用我們的專業儀器作分析。」
疫情下，公大科技學院推動STEAM教育的步伐沒有停下來，更發揮了STEAM的創新和靈活精神。由於無法舉辦面授工作坊，他們「變陣」推出全新STEAM教學模式，包括講題更為生活化的網上講座，製作材料包，讓學生可以參加網上直播工作坊，跟着導師動手進行實驗。
展望未來，李宏發教授期望能夠藉着不同的STEAM活動，燃起學生對科學的興趣，培養他們對科學的探究精神，甚至在將來加入科技學院成為一分子，發掘科學、科技世界的奧秘。
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