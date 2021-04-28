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【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺

休閒消費 18:23 2021/04/28

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

樓價急升，上車艱難，有準新人儲錢多年，終於成功上車，並花$26萬裝修新居。

一對拍拖10年的90後情侶，用多年辛苦儲下的積蓄，買下寧靜舒適位於白石角的雲匯準備結婚，再把單位裝修成簡約輕奢風的安樂窩。單位以不同層次的藍色及木系色設計，給人舒適悠閒的感覺，平日他們也可到樓下的海濱長廊散步及跑步，舒展身心，紓緩工作壓力。

負責這單位的軒月設計室內設計師Moon Lau表示，白石角雲匯單位實用面積400呎，屬新樓，可是戶主覺得原有的儲物櫃不合用，藉機會設計心愛的簡約輕奢風格安樂窩。

點擊大圖了解裝修前的情況：

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儲錢多年終儲到首期

30歲的男女戶主分別做財務分析及會計師，認為樓價符合預算，便很快決定買。他們工作較忙，平日用錢機會不多，最多只是去旅行花錢，多年來能夠儲到$150萬首期。

比曬首期我地兩個都清曬袋。

點擊大圖了解裝修後的客廳情況：

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裝修特色

Moon以戶主喜歡多邊形和色調為起點設計出簡約輕奢感覺，在不同空間用了深淺藍調表達，例如客廳較清新活潑而睡房就較沉穩寧謐。

客廳特色牆由不同木積三角形拼砌而成，加上滲燈效果，成為客廳的焦點。他們又採用了在外國搜羅的六角形燈具，滿足女戶主對幾何元素的喜愛。

主人房有一幅由條子組成的圓弧線條背牆，隱藏著多邊形幾何變化的小心思，為每個空間賦予多一層意義。

點擊大圖了解裝修後的用餐區及開放式廚房情況：

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裝修後覺得好溫暖，充滿家的感覺。

估唔到用有限嘅預算都可以做出簡約輕奢感覺！

點擊大圖了解裝修後的衣帽間及睡房情況：

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裝修詳情

這個工程花了約3個月完工，裝修費共25.5萬，細項如下：

  • 清拆工程：1.5萬
  • 木器工程：1.8萬
  • 水電工程：3.1萬
  • 油漆工程：3.8萬
  • 訂制傢私：15萬
  • 雜項：0.3萬

同場加映：裝修好安樂窩，可以享受下廚樂，簡易煎牛扒食譜即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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