【校長專訪】貼身侍候患腎病母親10年　韋淑貞校長：能照顧身邊人是福氣

▲ 韋淑貞校長說，在整個照顧媽媽的過程中，啟發了她在學校推行了一個服務學習課程，以專題研習的方式，讓全校的學生一同參與。

歲月匆匆，將軍澳博愛醫院陳國威小學校長韋淑貞細訴人生最辛苦的一段日子，是侍候患腎病媽媽的那10年。當韋媽媽病情日趨嚴重，已婚的韋校長索性接媽媽到自己家貼身照顧，那一年，正是她出任校長的第一年……回望過去，無怨、無悔、無憾。韋校長言傳身教，希望讓孩子明白：「我們有能力去照顧身邊的人，是一種福氣。」

韋淑貞校長出身基層，爸爸年輕時從內地偷渡來港，媽媽是家庭主婦，在家照顧4名子女，直至孩子升上高中，韋媽媽才到工廠打工，返夜班的她十分辛勤，當兒女長大成人，正是享兒女福之際，卻不幸患上腎病。

「那時媽媽剛退休，這是一個遺傳病，接着便要長期洗腎，一洗就10年。媽媽患病，最初不能接受、不時怨天尤人。那時我已結婚，其後更索性接她來跟我們一起居住，希望媽媽跟孫兒相處的過程中有所寄託。」

患病初期，韋媽媽可自行在家進行腹膜透析（俗稱洗肚），一日要換3至4次水。精神狀態好的時候，可以湊孫去玩、吃下午茶。「但最後一兩年她的情況轉差，開始看不清楚東西，耳朵也聽不清楚，最後因中風以至行動不便。媽媽情況最壞的時候，是我出任校長的第一年。」

家中雖有傭人，但韋媽媽始終不太習慣，尤其一些貼身的需要，還是十分依賴女兒。「有些事情媽媽還是接受不了，例如要傭人替自己洗澡、上洗手間等。媽媽也明白日間我要上班，但到了晚上，就由我來接手。那時候工作是忙碌的，加上第一年做校長，很多事情都不懂，但無論多忙，我都會趕回家照顧媽媽。」

▲ 歲月漫長，在照顧媽媽的過程中，韋校長坦言日子過得不易。圖為韋校長到護養院照顧母親用膳時攝。（受訪者提供圖片）

教人心酸的一句話

韋媽媽每天期盼女兒早點回家照顧自己，加上病情影響心情，曾說過一句話，教韋校長心痛落淚。

媽媽說為何妳要做校長，做老師不就好嗎？其實我真的沒想過要做校長，但機緣之下答應了校監，我就要盡力去做。

對於韋媽媽的心情，作為女兒是絕對明白和理解。「其實我感受到媽媽要我幫忙，心裏也很不舒服和不願意，但出於對女兒的信任，媽媽還是想我幫助她。人生最重要的就是那份親情，有些事情沒其他人可以代替。」

後來韋媽媽先後兩次中風，身體狀況比前更壞，韋校長迫不得已忍痛作了決定。「媽媽第二次中風，醫生解釋就算有傭人，在家照顧也會很困難，因她下不了床，單靠一個人攙扶上洗手間，是做不到的，加上家中沒那麼多器材去照顧患病長者。我掙扎多時，最後決定安排媽媽入住護養院。」

▲ 疫情對學校影響大，韋校長坦言無論家長、老師及學生也面對很多挑戰，從中加強了彼此的同理心和應變能力。（受訪者提供圖片）

護養院啟發教育工作

媽媽住進護養院，韋校長仍不離不棄，經常前往探望。在探望的過程中，更啟發她在教學工作中的一些想法，從而讓學生明白施比受更為有福的道理。「每次探望媽媽，我也很大感觸，看到一些不常有家人探望的長者，感覺他們很孤單，於是我會主動跟他們聊天，聽他們分享和傾訴。在整個照顧媽媽的過程中，啟發我在學校推行了一個服務學習課程，以專題研習的方式，讓全校的學生一同參與。」

韋校長續說；「低年級同學以服務自己家庭及學校為主，四至六年級的孩子則有特定專題研習。其中一個單元必須由學生自己設計活動，我們安排學生進行探訪活動，到不同的社福機構如老人中心、老人院及智障人士中心等，希望在服務體驗中培養孩子的同理心，讓他們感受到施比受更為有福的道理，透過活動他們會更加學懂珍惜。」

韋校長說，自己教導兩個兒子也抱同一信念，就是經常掛在口邊的一句說話：

媽媽有能力去照顧身邊的人，是一種福氣。

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教育理念 每個孩子都可發亮發光

2018-2019年度，正是韋校長出任校長的第二年，那年學校安排了一個「童學童賞」的晚會，韋校長希望將自己的教育理念帶到學校，並向同事說出要求，希望每一個學生都可以上台。但說易行難，表現出色的學生當然問題不大，但要一些平日頑皮搗蛋甚或SEN的同學也一同演出，卻相當有難度。

幸好老師們都有同一理念，過程中雖辛苦，也有「蝦碌」場面，但最後晚會相當成功。「我的教育理念是每個孩子也一定有他的潛質，問題是到底有否機會給他們發揮潛能，以及如何找到他們的潛能。我覺得每個學生都需要一個機會，那次表演晚會我們看到一個學習過程，學習活動是應該每個同學也可以參與，也不一定要完美，我只要求同學上台及事前認真對待，我們要相信同學，要讓學生看到他們是受重視的。」

▲ 韋校長在學校推行服務學習課程，以專題研習方式，讓全校的學生一同參與。（受訪者提供圖片）

韋爸爸堅韌生命力影響至深

談到生命中影響自己最深的人，韋校長說必定是生命力強韌的韋爸爸。「爸爸小時候從鄉下游水來港，他那堅韌的生命力對我影響很大。爸爸從事勞動性工作，每日早上5時起床上班，放工回家總是全身貼滿藥膏，也經常捽跌打酒，見到他這情況我心很酸，會不時替爸爸揼骨。」

憶起兒時往事，孝順懂事的韋校長難忘一次偷聽父母的一番對話，更覺心酸。「那天早上爸爸腰骨痛得起不到床，因他患有坐骨神經痛，媽媽着他請假休息去看醫生，但爸爸堅持要上班，那時候我的眼淚忍不住流下來。事後我問爸爸為何不休息？他說：『有甚麼辛苦得過偷渡來香港？甚麼艱難我也遇過，現在的算不得甚麼，所有事情都可解決的。』爸爸這信念對我影響很深，我也是個『硬淨』的人，相信每件事一定有解決方法。可惜爸爸退休後真正可享福的日子不多，之後更患上肺癌，大半年後便離開了。但患病期間他也十分積極地去面對，經常到公園運動，希望加強鍛練心肺功能。只要醫生提出的方法，他也會去試。」

記者：陳淑儀