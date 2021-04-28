【母親節】迪士尼樂園為媽媽度身打造女王食買享之旅　精選餐單+隨行專業攝影+公仔花束

▲ 迪士尼樂園為媽媽度身打造女王食買享之旅。（圖片由迪士尼提供）

五月是每位媽媽的大日子，香港迪士尼樂園度假區推介一系列「必食、必買、必享」的提案，讓各位孝順子女讓最愛的媽媽做女王，慶祝母親節！

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▲ 全新心形通花設計的鮮士多啤梨忌廉蛋糕（圖片由迪士尼提供）

▲ 紫薯椰香蛋糕（左）、杏仁香橙蛋糕（右）（圖片由迪士尼提供）

▲ 迪士尼朋友Tsum Tsum公仔花束（圖片由迪士尼提供）

▲ 樂園專業攝影師會隨行30分鐘，讓媽媽成為相中主角。（圖片由迪士尼提供）

▲ 買任何三件指定服飾更即減港幣$150（圖片由迪士尼提供）

▲ 迪士尼親子款服飾（圖片由迪士尼提供）

▲ 迪士尼親子款服飾（圖片由迪士尼提供）

▲ 米奇擴香石工作坊（圖片由迪士尼提供）



必食推介

香港迪士尼樂園度假區精心炮製一系列甜品，戶外小食亭推出閃鑽手袋形的「杏仁香橙蛋糕」，小巧精緻，匹配每位貴婦媽媽的形象；如果媽媽是愛玩的「大細路」，可考慮反斗奇兵中的薯蛋頭太太「紫薯椰香蛋糕」。大家也可選擇全新心形通花設計的鮮士多啤梨忌廉蛋糕，記得最少兩天前向度假區酒店預訂。

全新「皇室佳釀美食節」可讓大家品嚐屢獲殊榮的迪士尼特色環球美食；體驗驚喜十足的分子料理。度假區酒店亦為你們送上額外驚喜，於5月8日及9日，帶媽媽到晶荷軒享用中式「母親節精選午餐」、「母親節精選晚餐」或其他美饌，可獲專屬媽媽的「桂圓杞子紅棗茶」一杯。

必買推介

度假區商店已為一家大小襯好一套套迪士尼親子款服飾，讓你跟媽媽在樂園感覺好玩又夠Sweet！媽媽更可隨時隨地向其他人驕傲展示幸福感覺。注意，現買任何三件指定服飾更即減港幣$150，即買即穿，享受不一樣的家庭樂。

各位孝順仔女向媽媽表達愛意，不妨送媽媽一束迪士尼朋友Tsum Tsum公仔花束，或者加購精美的Pandora首飾，令媽媽成為眾人羨慕的焦點！

必享推介

樂園專業攝影師會隨行30分鐘，讓媽媽成為相中主角，無論是滿載幸福的全家福，或是媽媽網紅獨照，都必能捕捉到媽媽笑逐顏開的每刻！

晚上跟媽媽入住猶如一座維多利亞式華麗宮殿的香港迪士尼樂園酒店，感受皇室般的待遇。

在一片夢幻氣息中，媽媽可在華麗悅目的水晶吊燈下參與「米奇擴香石工作坊」，製作米奇形擴香石，以香氣記錄奇妙回憶。

首個設於時代廣場「香港迪士尼樂園美食禮品廊」讓你城中繼續寵愛媽媽

無論是城中或度假區內，都可以感受香港迪士尼為你和媽媽帶來的奇妙！

由5月7日起至7月4日帶媽媽到設於銅鑼灣時代廣場的「香港迪士尼樂園美食禮品廊」揀選心頭好，當中有適合講求品味的媽媽的迪士尼餐具、又有適合廚神媽媽，由香港迪士尼樂園度假區酒店中菜餐廳自家製醬料及「家倍滋味」真空美食包等。

現場更有特選「皇室佳釀美食節」分子料理甜品讓媽媽們率先感受皇室般的滋味！

同場加映：想知大廚教煎牛扒貼士，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩