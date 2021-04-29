【靚太安樂窩】80後單身貴族港男買土瓜灣津匯　獨愛諾士佛臺酒吧$23萬裝修工業風家居享品酒樂

▲ 80後單身貴族港男買土瓜灣私樓，並花23萬裝修家居。

一名80後單身貴族港男於2019年購入土瓜灣津匯1房338呎向海單位，並花$23萬打造工業風的型格安樂窩。由於戶主喜歡去酒吧飲酒，希望把屋企變成諾士佛臺酒吧，讓他下班後可調製心愛的雞尾酒，享受品酒樂。

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負責這單位的JohnnyS Interior Design Ltd室內設計師Johnny分享戶主裝修原因及設計心得。戶主是一位上市公司高層，平日工作壓力大，因此下班後需要一個充滿他喜愛元素的空間，幫助他遠離煩囂，讓心靈寧靜。

Johnny指單位本身都有發展商的基本裝修，因此保留原有的開放式廚房、地板及洗手間的設計，再加上工業風的實用設計，令單位更獨特。

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重現諾士佛臺酒吧

户主喜愛品酒，平日愛到諾士佛臺的酒吧區飲酒放鬆一下，Johnny把原本的客廳用地台區分為用餐區及客廳，用餐區設有一張吧枱，吧枱的吊櫃擺放了不同的酒類及酒杯，戶主可隨時調配心愛的雞尾酒，或者把它當作工作枱使用。

如果有朋友到訪，可把客廳區的細枱移出，變成吧椅，一起對飲！

Johnny採用水泥質料的地台分隔開用餐區及客廳，同時增強了工業風的感覺。地台可收納戶主的靴子及其他雜物，令單位更整齊。電視櫃背牆以一片深色木材做裝飾，再加上黃光的滲燈效果，為工業風格增添一份家居的溫暖。

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複式睡房盡用空間

Johnny善用樓底高的優點，把睡房變為複式，上層放睡床，下層為衣帽間，善用空間。一般燈制只會設置在房門，但Johnny特意將燈制返計為兩組，即使戶主在上層床上，也可以輕易開關燈，方便生活。

此外，Johnny一改用直梯的傳統，改用轉角樓梯，挪用窗台的空間轉角可慳位之餘，每格樓梯都可收納物件。

願望實現

裝修後，作為愛酒人士的男户主十分喜歡這設計，能把屋企變身成平時娛樂消遣的場景，

終於有一個屬於自己的諾士佛臺酒吧！

裝修詳情

整個裝修工程工花了23.3萬，細項如下：

訂製傢俬 $16萬

油漆、牆紙 $4萬

設計 2.4萬

電工、雜項 0.9萬

同場加映：裝修好安樂窩，可以在家享受下廚樂，為大家推介簡易食譜，即睇【下一頁】

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記者：王芷瑩