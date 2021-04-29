【限時優惠】崇光感謝祭5月7日開鑼網店率先推優惠　SOGO會員憑積分換購實用家品家電【附Part 1優惠詳情】

▲ 崇光感謝祭5月7日開鑼網店率先推優惠。

「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」即將開鑼，由即日起至5月6日，SOGO eStore率先推出精選優惠，緊隨其後，更多驚喜優惠於感謝祭Part 1及Part 2陸續登場，不論在崇光銅鑼灣店、尖沙咀店或SOGO eStore購物均有優惠！各位靚媽靚太出動了！

「崇光感謝祭」分三階段進行

即日起至5月6日：SOGO eStore線上獨家預購指定貨品

5月7日至16日：崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks Part 1

5月17日至23日：崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks Part 2

「崇光感謝祭」除提供大量品牌優惠，亦同時帶來更多專屬禮遇及額外優惠：

點擊大圖了解Part 1銅鑼灣店優惠詳情：

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優惠1 買滿指定金額 即送優惠券或享換購優惠

銅鑼灣店：

5月7至23日期間，SOGO Rewards會員凡於舊翼B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券 1張。

5月7至16日期間，SOGO Rewards會員凡於6/F男女裝鞋履及精品部即日單一購物滿淨值$1,200，即可獲贈感謝祭Part 2禮品券及$100現金券1張及以優惠價換購手工皂或香皂。此外，於5月14至16日期間，於6/F男女裝鞋履及精品部購物，更可獲贈健康飲料1支。

5月7至16日期間，凡於9/F至SOGO CLUB 13/F即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券1張，可於指定期間以優惠價換購特選貨品。

5月7至23日期間，SOGO Rewards會員凡於4/F運動用品部或5/F男士服裝部購物滿指定金額，即可以優惠價換購特選貨品。

尖沙咀店：

5月7至23日期間，凡於尖沙咀店內單一購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券1張；單一購物滿$500（美妝部除外），即可獲贈禮品換購券1張，可於指定期間以優惠價換購特選貨品。

點擊大圖了解Part 1尖沙咀店優惠詳情：

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優惠2 中銀崇光Visa卡簽賬高達15%現金回贈

已登記之中銀崇光Visa卡客戶凡於「崇光感謝祭」期間於銅鑼灣店、尖沙咀店或SOGO eStore累積簽賬滿$4,000 ，可享5%現金回贈，中銀崇光Visa Signature卡客戶於指定商戶以手機支付更可享高達15%現金回贈，萬勿錯過！

優惠3 更多POINTASTIC獎賞 與您分享品味生活

除上述優惠外，SOGO Rewards會員除了可於店內或SOGO eStore每消費$1賺取1分積分，更可以低至2折積分及優惠價於SOGO Rewards 手機應用程式內隨時換購以下限量貨品：

12,500積分+ $228換購TEFAL Fruit Sensation 0.9L攪拌機 （價值$578，限量1件）

20,000積分+ $88換購TEFAL So Chef套裝6件裝套裝 （價值$898，限量5件）

20,000積分+ $128換購CHERRY角落小顆伴高針純棉套裝（瑞士Sanitized®抗菌防蟎功效)）SG006 - 雙人（48"/70"） （價值$1,008，限量10件）

20,000積分+ $128換購CHERRY角落小顆伴高針純棉套裝（瑞士Sanitized®抗菌防蟎功效） SG006 - 雙人（48"/70"） （價值$1,008，限量10件）

35,000積分+ $88換購CHERRY緹花錦緞套裝JP002 - 雙人（48"/70"）（價值$1,190，限量1件）

50,000積分+ $1,888換購DYSON V11™ Fluffy無線吸塵機 （價值$5,180，限量18件）

更多人氣家電、廚具及寢具貨品將陸續於SOGO Rewards手機應用程式上架。免費登記成為SOGO Rewards會員，可獲贈2,000迎新積分，並尊享一連串精彩優惠及專屬禮遇。

同場加映：趁優惠可入手更多優質食材，在家下廚大展身手，簡易西餐食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩