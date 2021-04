【精品酒店】雅格酒店登陸黃竹坑5月中試業　佔地19萬呎+187間客房套房+帶寵物入住

▲ Arca Sky (Bar)(圖片由酒店提供)

本地精品酒店集團Yulan Group的新酒店「雅格酒店 (the Arca)」將於2021年5月中試業。散發著標誌性玉蘭花獨特香味的雅格酒店座落港島黃竹坑,佔地19萬呎,設187間客房及套房,賓客更可帶寵物入住。

佔地 194,278 平方呎的雅格酒店是Yulan Group繼翡格酒店後隆重推出的全新精品酒店品牌,打造出187間時尚舒適的客房及套房、充滿活力的餐飲熱點,以及可度身訂製的專屬活動場地,還有俯瞰深灣和鴨脷洲怡人景色的天台無邊際泳池。

雅格酒店由 Yulan Group 與本地設計品牌 Design Eight Five Two (DEFT) 秉承著「匠人精神」花上兩年多時間聯手打造。酒店以炭灰色磚牆、琉璃瓦片及金屬細節等營造出強烈的質感和色調對比,揉合現代工業風與新世代酒店待客的氛圍。

雅格酒店具備頂級休閒設施及活動空間:

Arca Sky

走上酒店天台,偌大的無邊際泳池與深灣遊艇會景色連成一線如畫醉人;暢泳之餘,不妨到池畔酒吧 Arca Sky 一邊品嚐美味雞尾酒,一邊遠眺深灣迷人景致和欣賞由本地藝術新貴creativehustlers 創作的壁畫,悠然享受久違了的度假感覺。

Arca Society

度假也要吃出好滋味,休閒寫意的 Arca Society 帶來各式中西美食,助你喚醒味蕾,賓客更可到餐廳 2,100 平方呎的戶外空間用餐,以陽光作調味。

Arca Assembly

另外,雅格酒店設有佔地 8 千平方呎的多用途空間 Arca Assembly,可容納 288 個座位或以酒會形式容納 600 位賓客,加上酒店級配套,勢成區內大型活動場所首選。

可攜帶狗狗入住

雅格酒店適合本地及外地遊客,酒店更會特別為狗狗準備全套設施、餐飲及服務,主人可和寵物享受假期。

交通便利

雅格酒店交通便利,步行至黃竹坑港鐵站僅需7分鐘,乘港鐵 15 分鐘就能到達銅鑼灣、中環及尖沙咀等核心地區。

