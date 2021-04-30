【嫁入豪門】李美慧愛女化身小美人魚　坦言靠平實性格吸引丈夫

▲ 李美慧幸福少奶生活。

李美慧（原名李斯庭）在2006年因參選《香港小姐競選》入行，於2018年在《宮心計2深宮計》飾演秦槐為觀眾認識，同年5月，李美慧與富商曾文豪結婚，過上幸福少奶奶生活，10月誕下女兒Penelope（小糖心）。

▲ 李美慧在《宮心計2深宮計》飾演宮女。（微博圖片）

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打扮成小美人魚

李美慧不時在個人社交媒體分享湊女生活，近日由李美慧老公開船，一家三口享受遊艇樂，Penelope更打扮成小美人魚，十分可愛。

▲ 由李美慧老公開船。（網上圖片）

李美慧發文：「爸爸開船，帶著我和小美人魚出海游水。」，Penelope化身小美人魚後亦十分交戲，留下很多可愛照片。

婚後李美慧淡出幕前，不能她在社交媒體十分活躍，不時可以看到她們一家三口的溫馨照片。

▲ 一家三口非常溫馨。（網上圖片）

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性格平實吸引老公

李美慧接受訪問時表示，自己靠「平實」吸引老公，首次見面時根本不清楚對方是誰，後來在朋友的介紹下開始聯絡，思想相近令他們最後走在一起。

婚前曾文豪甚至會陪李美慧照顧流浪貓狗，令李美慧感到對願意用心陪伴。她形容自己是醜小鴨，是曾文豪令她變成天鵝。

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婚後李美慧專心照顧家庭，照顧女兒亦親力親為，也經常帶女兒做義工、露營、下田等，感受不同的體驗。知道女兒喜歡美人魚，李美慧也積極滿足女兒。

同場加映：黃智雯訪問