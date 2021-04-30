  • 26°C
香港時間 : 2021430日 (週五) 19:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】維他檸檬茶推限量6款迷你積木扭蛋＋迷你售賣機　Mirror成員Lokman及AK搞笑片揭日常絕密片段【附換購方法】

休閒消費 18:56 2021/04/30

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

（圖片由維他™檸檬茶提供）

維他™檸檬茶（VLT）最近推出了型格玩意，由即日起隨機送出6款口味的VLT積木扭蛋，並在5月8至9日在指定本港百佳超市及FRESH新鮮生活打造4個極具玩味的快閃扭蛋熱點，送出全港限量100部迷你VLT 售賣機（展示箱）及積木扭蛋，扭蛋迷和VLT粉絲不容錯過！

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Mirror 成員大放笑料

VLT更夥拍強尼及男團 Mirror 成員 Lokman 和 AK 推出網上短片，強尼同大家揭露隊長同副隊長日常絕密片段，於4月30日在 Vita Family Facebook首播，粉絲們可一睹偶像搞笑一面。

購物即送「維他™檸檬茶」迷你積木扭蛋

大家可以在以下店舖，購買指定金額或數量的維他™檸檬茶，即可獲贈 VLT 迷你積木扭蛋乙件，參加是次「潮玩」驚喜。

VLT 迷你積木及售價機換購詳情: https://bit.ly/3eC95eU

銷售地點 換購方法
  • 香港百佳超級市場、FUSION,TASTE、 INTERNATIONAL、百佳網店
  • U 購 select
  • 華潤萬家超級市場
  • HKTVMall
  • Ztore
 買任何維他™檸檬茶滿$40 ，即送 VLT 迷你積木乙件。
  • 7-ELEVEN
  • OK 便利店
  • VanGo 便利店
 買任何4件維他™檸檬茶，即送 VLT 迷你積木乙件。
買任何 2 排維他™檸檬茶/菊花茶250毫升9包裝，即送 VLT 迷你積木乙件。
  • 大昌食品專門店/大昌煮意
 買 2 排維他™檸檬茶(原味)/菊花茶(原味)250毫升9包裝，即送 VLT 迷你積木乙件。

同場加映：大廚教煎牛扒貼士，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【精品酒店】雅格酒店登陸黃竹坑5月中試業　佔地19萬呎+187間客房套房+帶寵物入住
今日 11:38
【精品酒店】雅格酒店登陸黃竹坑5月中試業　佔地19萬呎+187間客房套房+帶寵物入住
【2021母親節】汀蘭居+悦品酒店海鮮自助餐孝敬媽媽　預訂可享8折優惠+心意小禮品
今日 12:13
【2021母親節】汀蘭居+悦品酒店海鮮自助餐孝敬媽媽　預訂可享8折優惠+心意小禮品
【2021母親節】Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store　新城市廣場6大打卡位氹媽媽歡喜
今日 12:45
【2021母親節】Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store　新城市廣場6大打卡位氹媽媽歡喜
美食 飲品 強尼 檸檬 7－Eleven 惠康 百佳 超市 Mirror 銷售

最高瀏覽

【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【變種病毒】東涌映灣園第11座外傭確診　帶雙重變種病毒已感染同住10個月大女嬰
21:18 2021/04/29
【變種病毒】東涌映灣園第11座外傭確診　帶雙重變種病毒已感染同住10個月大女嬰