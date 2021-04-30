【著數優惠】維他檸檬茶推限量6款迷你積木扭蛋＋迷你售賣機　Mirror成員Lokman及AK搞笑片揭日常絕密片段【附換購方法】

▲ （圖片由維他™檸檬茶提供）

維他™檸檬茶（VLT）最近推出了型格玩意，由即日起隨機送出6款口味的VLT積木扭蛋，並在5月8至9日在指定本港百佳超市及FRESH新鮮生活打造4個極具玩味的快閃扭蛋熱點，送出全港限量100部迷你VLT 售賣機（展示箱）及積木扭蛋，扭蛋迷和VLT粉絲不容錯過！

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Mirror 成員大放笑料

VLT更夥拍強尼及男團 Mirror 成員 Lokman 和 AK 推出網上短片，強尼同大家揭露隊長同副隊長日常絕密片段，於4月30日在 Vita Family Facebook首播，粉絲們可一睹偶像搞笑一面。

購物即送「維他™檸檬茶」迷你積木扭蛋

大家可以在以下店舖，購買指定金額或數量的維他™檸檬茶，即可獲贈 VLT 迷你積木扭蛋乙件，參加是次「潮玩」驚喜。

VLT 迷你積木及售價機換購詳情: https://bit.ly/3eC95eU

銷售地點 換購方法 香港百佳超級市場、FUSION,TASTE、 INTERNATIONAL、百佳網店

U 購 select

華潤萬家超級市場

HKTVMall

Ztore 買任何維他™檸檬茶滿$40 ，即送 VLT 迷你積木乙件。 7-ELEVEN

OK 便利店

VanGo 便利店 買任何4件維他™檸檬茶，即送 VLT 迷你積木乙件。 惠康超級市場（指定店鋪: https://bit.ly/3eDjk2h） 買任何 2 排維他™檸檬茶/菊花茶250毫升9包裝，即送 VLT 迷你積木乙件。 大昌食品專門店/大昌煮意 買 2 排維他™檸檬茶(原味)/菊花茶(原味)250毫升9包裝，即送 VLT 迷你積木乙件。

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責任編輯：王芷瑩