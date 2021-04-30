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【2021母親節】飛利浦推家電母親節優惠　買健康空氣炸鍋送Le Creuset 陶瓷花形盤【附優惠詳情】

休閒消費 19:29 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

All-in-One 智能萬用鍋（圖片由飛利浦提供）

母親節快到，飛利浦推出一系列家電優惠，例如有氣炸鍋、 智能萬用鍋、空氣清新機及電風筒等等，大家可趁機掃貨寵愛媽媽。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +6
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多款精選家電母親節特別優惠如下：

Airfryer Premium 健康空氣炸鍋（白色／粉紅色）建議零售價：$1,998／$1,698

  • 現凡購買 Airfryer Premium 健康空氣炸鍋 HD9743/61，即可獲贈食譜、Airfryer 健康空氣炸鍋烘焗套裝（價值$248）及 Le Creuset 陶瓷花形盤（顏色隨機）（價值$328）乙份。
  • 現可以$1,398 優惠價購買 Airfryer Premium 健康空氣炸鍋 HD9723/51，並獲贈食譜 及 Airfryer 健康空氣炸鍋烘焗套裝（價值$248）乙份。

All-in-One 智能萬用鍋 建議零售價：$1,898

  • 現可以$1,598 優惠價購買 All-in-One 智能萬用鍋 HD2145/62，並可獲贈食譜乙本、不銹鋼專用內鍋乙個（價值$200）及 Le Creuset 陶瓷花形盤（顏色隨機）（價值$328）乙份。

空氣清新機系列 4500i 建議零售價：$4,988

  • 現凡購買空氣清新機 AC4558/31，即可獲贈甲醛 HEPA 濾網 FY4152 乙個（價值$698）。

SpeedPro Max Aqua 無線拖地吸塵機 建議零售價：$4,688

  • 現可以優惠價 $3,988 購 買 SpeedPro Max Aqua 無線拖地吸塵機FC6904/61，並可獲贈直立式吸塵機清潔配件套裝（價值$498）及 Philips 吸塵機收納架乙個。

SenseIQ 智能感控溫護髮電風筒 建議零售價：$2,698

  • 現凡購買 SenseIQ 智能感控溫護髮電風筒 BHD827/03，即可獲贈負離子造型髮梳乙把（價值$238）。

同場加映：母親節除了買禮物，還可親手煮大餐給媽媽，簡易煎牛扒食譜即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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