【靚太廚房】無花果KO乾燥及熱氣適合捱夜人士　湯水達人教整滋潤救命水【內附貼士】

▲ 湯水達人教用無花果整滋潤救命水，特別適合捱夜人士。

OL上班族常在冷氣房裡，皮膚及腸道都容易乾燥，加上常常捱夜，容易熱氣。無花果有滋潤功效，湯水達人Natalie教大家在辦公室泡焗簡易的乾燥熱氣急救恩物：救命水，用保溫杯泡焗無花果及其他食材，達至護膚及潤腸功效。

Natalie表示食用無花果就好像為大家的身體敷面膜一樣，飲完很滋潤！而選擇甚麼國家的無花果都沒關係，最重要是自己喜歡的口味。她向大家推介飲用救命水，做法十分簡單，可以滋潤喉嚨、調理脾胃及補水鎖水。

救命水材料

桔餅 1個

無花果 約5粒

准山 約5塊

南北杏 適量

點擊大圖了解做法詳情：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

救命水做法

1. 洗淨材料，浸泡15分鐘。

從雪櫃取出的食材比較硬身，你不浸泡便很難剪開。

2. 剪碎桔餅、無花果、准山搣斷。

3. 預熱保溫杯10分鐘。

保溫杯最好不要太小，大至750毫升便可，不要去到1升。倒了熱水再焗的話，可確保暖水樽有足夠保溫能力。

4. 加入所有材料。

5. 加入750毫升滾水，焗至少2小時。

Natalie提提大家，凡是焗茶，飲用前最好把水樽倒轉，可以令味道均勻，否則味道會沉底。

選擇食材貼士

Natalie分享選擇食材及處理食材的心得：

桔餅不是柿餅，桔餅本身是橙色，夠乾身不會笠黐黐，並且不要選太便宜的桔餅，太便宜有機會是染了色，或者混合了橙。

最好選擇鐵棍乾准山，健脾效果比生曬准山更好。

無花果都要剪開無論是焗茶或煲湯，記得把它剪開，味道才能出來。

如果你想准山快點軟身，時間比較少，可以搣斷它，讓它快點焗得透身。

同場加映：湯水達人教你揀無花果，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳昊淋、王芷瑩