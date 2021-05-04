【抗癌鬥士】患罕見癌20個月大梓瑤盆腔現不尋常影像　再入院照CT父母憂心︰等待最痛苦

▲ 20個月大的梓瑤患上罕見癌症，近日照CT發現盆腔有不尋常影像，令原來順利的治療過程出現變數。

現時20個月大的梓瑤早在13個月大時，確診患上罕見癌症神經母細胞腫瘤第4期，隨即展開緊密的療程，治療過程尚算順利。不過，抗癌之路存在很多不確定性，近日梓瑤爸爸分享愛女照CT（電腦斷層掃描）發現盆腔有不尋常影像，要再作檢查才知道具體情況，現在只能面對等待結果的忐忑與煎熬。

周日（2日）梓瑤爸爸於facebook專頁「We are family 梓瑤」發文，稱「一直看似順利的療程，突然出現變化」，指出梓瑤最近的CT發現盆腔有1.5cm不尋常影像，要做一連串檢查，暫時未知是否壞消息，也不肯定會否影響免疫治療。他寫道︰

最痛苦莫過於等待，既擔心也煎熬！阿女你要頂住！

▲ 梓瑤入院再照CT，看看影像前後對比有沒有變化。（受訪者提供相片）

爸爸嘆等待過程煎熬

梓瑤爸爸接受TOPick訪問時表示，今日（4日）帶梓瑤到醫院再照CT，看看影像前後對比有沒有變化，要等待腫瘤科醫生、放射科醫生等醫生分析結果。他與太太現在只能等待，形容等待的過程心情既忐忑又煎熬。他講述女兒的現況︰

梓瑤表面看來精神還好，只是不知道她身體內的變化。

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女兒盆腔發現不尋常影像之初，他與太太當然感到不開心，梓瑤媽媽更哭了數天，現在情緒已穩定下來。夫妻雖擔心女兒是否癌細胞轉移，但一切言之尚早，他們現在已慢慢調整心情，繼續陪梓瑤打仗。

▲ 梓瑤爸媽調整心情陪伴女兒抗癌。（受訪者提供相片）

CT結果影響治療計劃

梓瑤在13個月大時發燒，經過不斷檢查後，確診患上罕見癌症神經母細胞腫瘤第4期。其後她逐步接受5大療程，先後完成80日化療、切除腎上腺腫瘤的開肚手術及住院60日進行幹細胞移植。目前梓瑤已進入第4及第5個階段療程，就是為期5個月、5次的免疫治療，期間還要同步接受電療。

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早前梓瑤已出院回家，只是每周有2至3日需到醫院接受各項檢查，持續監察她的病況。年幼的梓瑤一直勇敢抗病，忍痛接受治療，在4月下旬完成第2次免疫治療，今天（4日）再照CT。梓瑤爸爸解釋︰

CT會影響之後第3次免疫治療及電療，如果CT結果非壞消息，可以繼續這些治療，否則要改變現在的治療計劃。

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記者：駱秀玲