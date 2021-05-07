【超市大搜查】添加劑E466或致無藥醫腸炎　盤點102款不含E466乳酪【附清單】

▲ 添加劑E466或致無藥醫腸炎，盤點102款不含E466乳酪。【附清單】

乳酪廣受女士、小朋友歡迎，但你知道部份乳製品為了增加幼滑的口感，會添加乳化劑嗎？此前中大早前引述海外研究指，添加劑Carboxymethyl Cellulose（E466）及Polysorbate 80（E433）會破壞腸道微生態，從而增加患上肥胖、糖尿病、代謝綜合症、克隆氏症及大腸癌的風險。其中，E466多用於乳製品，如高鈣低脂牛奶、乳酪等。TOPick為此搜羅市面超過100款乳酪產品，整理出不含E466的乳酪名單。

中大醫學院院長陳家亮曾撰文指，乳化劑E466及E433令人擔心。自2015年開始，已有愈來愈多的科學研究指出乳化劑會破壞腸道微生態，從而增加患上肥胖、糖尿病、代謝綜合症（metabolic syndrome）、克隆氏症及大腸癌的風險。

E466可致腸發炎 症狀如腹瀉、腹痛、大便帶黏液

中大曾於2017年發表報告指，海外初步研究發現E466及E433會引致腸發炎。炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

TOPick為此搜羅市面超過100款乳酪產品，包括不同品牌：FAGE、Emmi、Athina、明治、Movenpick、雀巢、雀巢牛奶公司、十字牌、Farmers Union、Bulla、Cheer等，據各乳酪的成分表所列，了解產品是否含有E466，並整理出以下不含E466的乳酪名單。

希臘乳酪(按含糖量、脂肪排序，由低至高)：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

希臘式乳酪(按含糖量、脂肪排序，由低至高)：

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

一般乳酪(每100克含<10克糖，按含糖量、脂肪排序，由低至高)：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

一般乳酪(每100克含10至15克糖，按含糖量、脂肪排序，由低至高)：

▼ 點擊圖片放大 +35 +34

一般乳酪(每100克含超過15克糖，按含糖量、脂肪排序，由低至高)：

*按食安中心為消費者提供的「高糖」食物糖分參考水平，每100克含超過15克糖即屬「高糖」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

低糖又低脂之選

進食乳酪亦非一定「健康」，事關市面部份乳酪其實高糖或高脂。健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie）曾接受TOPick訪問時指，建議市民選擇低糖和低脂的產品。

據食安中心，「低脂」即脂肪≤3g/100g，低糖即糖≤5g/100g。TOPick按低糖、低脂的標準，羅列出數款較健康的乳酪。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜