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【MIRROR演唱會】盧瀚霆+Edan騷前失聲病倒　杜琪峯答應捧場Anson Lo振奮

娛樂 10:57 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

MIRROR成員開騷前壓力大。

一票難求的MIRROR演唱會《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》將於明天（6號）在九展Star Hall開鑼，MIRROR為一連6場演出加緊綵排，或因操勞過度，成員們近日相繼病倒，令一眾鏡粉大為擔心。

上周末姜濤在生日當天都要為個唱綵排，回家後在凌晨跟粉絲網上開live時，自爆綵排時曾因體力不支暈倒，姜糖們甚表擔憂。

【姜B誕】姜濤綵排個唱體力不支暈倒　人氣急升令姜B壓力大：會放長假休息

姜濤早前綵排暈倒。（取自IG）

Anson Lo、Edan病倒

而開騷日子臨近，其他隊員亦因操練及壓力等問題，相繼身體不適，日前「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在IG Story便表示失聲病倒。

Anson Lo寫道：「凌晨12時39分喉嚨開始唔舒服、爛聲，擔心。」他又分享跟醫生對話，因醫生叮囑他兩星期內不要講話，可是他擔心明天要開騷，幸而醫生稱是除了工作之外，不要跟人講話。」

他又自拍緊握拳頭照，寫上「奸巴爺」，但發寫錯字再貼文更正，稱：「係『奸巴爹』，而家進化到打字都有困難」，他又指「show前一定要唱到」。

Anson Lo、杜琪峯、欣宜合作拍銀行廣告。（東星圖片）

另外，成員呂爵安（Edan）也在IG上分享藥丸照，Edan寫上「喉嚨寶寶要乖乖聽話喔，大家不用再送喉糖給我了，有很多了」

Edan雖抱病仍在凌晨努力在練琴，令MIRROR粉絲在群組紛紛留言，擔心各成員們壓力爆煲。

Edan上載食藥照。（IG組圖）

【姜B誕】姜糖豪花六位數賀偶像22歲生日　揚言要把銅鑼灣變成「姜濤灣」

杜sir：會跟ViuTV合作拍劇

而Anson Lo和鄭欣宜（Joyce）跟大導演杜琪峯昨日出席虛擬銀行廣告發布會，杜Sir更為廣告任演員，杜sir大讚Anson Lo及欣宜比他叻及醒目！

杜琪峯早前出前ViuTV台慶透露會有合作，杜sir昨日便稱會跟ViuTV合作劇集，揚言有適合劇本會找Anson Lo及Joyce拍戲。

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杜sir又答應會去看MIRROR演唱會，但笑道：「可能去『裝』吓！但睇晒全場就未必有耐，睇睇『裝』到幾耐！哈哈！」獲大導演捧場，Anson Lo稱已很開心。

講到病況，Anson Lo稱目前尚好，盡量不跟別人說話，希望大家不要以為他「寸」，並笑指可以由演唱會要靠兄弟頂上。

同場加映：MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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