【通識改革】公社科推行距今4個月未見詳細課程指引　教育局指官方教學資源豐富有信心教師能處理

▲ 現正與考評局編訂公社科「課程及評估指引」，並重申會為教師提供教材。（資料圖片）

高中通識科將於今年9月起被「公民與社會發展科」逐步取代，距今僅餘不足4個月，至今未有官方教材面世，對於有意見認為公社科現時只有課程大綱，具體內容欠奉，質疑局方支援不足，教育局表示，正與考評局編訂「課程及評估指引」，而教師9月會先教涉及「『一國兩制』下的香港」課題，重申會為教師提供教材，又形容官方學與教資源及參考資料均相當豐富，有信心教師能安排及處理。

教育局今日（5日）在網上發表題為「『優化高中四個核心科目』正面睇」的文章，指留意到部分人士不透徹理解優化課程方案，故撰文作出解釋及澄清。

局方解釋，公社科是參考現行通識教育科的課程宗旨及目標，整合及精簡課程內容，並非全新科目，教育局與考評局現正編訂「課程及評估指引」供教師參考、舉辦全新系列的教師專業發展課程，並將透過研討會、工作坊及經驗分享等不同模式，讓教師掌握該課程理念、宗旨，以及學與教和評估要求，亦承諾提供教材讓教師使用。

教育局早前指出，新科3大主題須順序教授，局方在文中亦提及，今年9月教師會先教授「『一國兩制』下的香港」的課題，不論是教育局提供的學與教資源，還是由官方機構提供的參考資料，均相當豐富，有信心教師能安排及處理。

早前有出版社搶先推出以公社科為名的教師用書樣本，涉及最先教授的主題一內容，惟該書未經送審，僅照搬現成通識書部分內容，詳情即看：【下一頁】

教育局指4核心科課時不設劃一指標 惟調撥課時至核心科有違措施原意

教育局上月初公布4個核心科目優化措施時指，料可騰出約100至250小時課時，令4科課時將減至不超過總課時的一半。惟局方指，有學校憂慮若4科課時逾總課時一半，會否「違規」，教育局表示，不會有適合所有學校、簡單而劃一的量化「指標」，學校需作合理判斷，以分配課時，但形容以「一刀切」形式，把核心科目釋出的課時調撥至其他核心科目的做法，是「偏離優化措施的原意」，倡學界善用課後及校外等時間，加強運用「學時」概念規劃學習活動。

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記者：馮琪雅