【限時優惠】超市推MOVENPICK雪糕杯快閃優惠　一連8日$100/5盒任揀6口味【附優惠詳情】

▲ 超市推MOVENPICK雪糕杯快閃優惠，$100可買到5盒雪糕杯！

踏入夏天，怎少得消暑良品雪糕呢？由5月13日起至5月20日，惠康超級市場及Market Place by Jasons推出 MOVENPICK雪糕杯一連8日快閃優惠！

大家於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba，即可以快閃優惠價 $100購買5盒MOVENPICK雪糕杯裝（100毫升），平均每盒只需$20。

是次優惠集齊六款大熱口味，包括瑞士朱古力、呍呢拿、士多啤梨、特濃咖啡、楓糖合桃及意大利奶凍，每款都相當吸引。一眾雪糕控，把握機會大手入貨回家慢慢享受！

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責任編輯：王芷瑩