【商場優惠】杏花新城運動「折」開鑼 服飾用品低至2折+限定福袋近1折【附優惠詳情】

▲ 杏花新城運動「折」開鑼！（圖片由商場提供）

杏花新城全城運動「折」優惠活動由5月19日至30日一連12天舉行，一如以往推出過千件低至2折的運動服飾用品優惠之外，更於網上推出限時搶購近1折起運動用品福袋及半價運動商戶電子禮券！活動期間於指定運動商戶購物可賺取8倍MTR分獎賞，著數多多。

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驚喜一：網上限時搶購近1折名牌運動用品福袋及半價運動商戶電子禮券

今年推出比原價低近1折的運動用品福袋及半價運動商戶電子禮券，貨品包括運動背囊、舒緩頸痛用品、印花T裇、漁夫帽、運動襪、運動胸圍、運動防護用品、HK$100商戶電子禮券等等，一共有18個不同款式運動福袋和11間商戶電子禮券選擇，分有專屬男女的不同款式，亦備有不同尺碼，售價由HK$99起！

精選筍貨包括：

Free Running Pro精選運動福袋內貨品總值原價由HK$904，大劈價近1折HK$99出售

熱門名牌adidas 男女裝運動超值福袋售價比原價低近3折

法國潮牌FILA袋及漁夫帽福袋以原價4折出售

杏花新城超值限量福袋及半價運動商戶電子禮券於5月14日至27日特設網上限時商店公開發售，一按掣即可快閃搶購心儀運動福袋及商戶電子禮券！限量發售，售完即止。

驚喜二：狂掃過千2折運動用品$10起

運動「折」期間更可一次過以至筍價錢搜羅晒男女裝運動裝備，有過千款不同運動名牌貨品選擇，貨品數量有限。

精選筍貨包括：

大熱首選adidas經典SUPERSTAR 男女裝運動鞋分別售HK$159-$179 (原價HK$799-$899)

全場至筍BODYCARE冷凍治療膏(5包裝)只售HK$10 (原價HK$50)

各色練力帶售價HK$18(原價HK$88)

Her own words精選運動胸圍買一送一優惠

驚喜三：增設場外展銷攤位 加入露營用品、潮牌貨品優惠

今年首次設有場外展銷攤位，其中本地手工戶外布袋品牌A Day in Mountain，在客人購買指定款式手工布袋後，即場用縫紉機把客人自選布料，縫製於布袋上變成獨特的併布款式。

此外，露營及戶外用品店Unicamp亦於場內特設攤位，以優惠價售賣各款優質露營用品。

杏花新城運動「折」優惠活動詳情

日期：2021年5月19日至30日

時間： 11:00 – 21:00

地點：柴灣盛泰道100號 (港鐵杏花村站)

查詢：2595 1978

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責任編輯：王芷瑩