【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】

▲ 單立文批評菊梓喬被指未夠班，細數單立文為香港樂壇的貢獻。

豹哥單立文於昨晚播出的《勁歌金曲》擔任為演唱歌手給予意見的「音樂選民」，評論演唱自家作品、劇集片尾曲的菊梓喬（Hana）的演唱方式，有網民卻質疑豹哥的資格，同時亦有不少網民幫忙反駁！查實豹哥早於1980年代已經出道，曾組成男子樂隊的豹哥實力兼備，TOPick細數他於樂壇多年來的功績。

昨晚TVB播出的《勁歌金曲》找來Hana獻唱她親自作曲的劇集《逆天奇案》片尾曲《秘密花園》，大玩新搞作的無綫找來不少幕後音樂人、歌手為獻唱的藝人給予評價，昨晚在席上的豹哥對Hana給予狠評。

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▲ 豹哥在節目批評Hana的唱功。（節目截圖）

豹哥指Hana不理解rock

Hana希望營造搖滾的曲風，卻被豹哥直指：「坦白說，這真的不是Rock，是一首蠻普通的歌。但你的聲音有辨識度，可以作多方面的嘗試，而劇集歌曲可能就是你的致命傷、限制了你。每一部劇集的歌曲都由你來唱，有一點膩。」

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豹哥建議Hana的歌曲要有自己的信念和訊息，給予觀眾看到立體的自己：「你要投射到令我感動的東西，我聽到哭的話，以後就會關注你。」

接連豹哥亦同時批評席上其他的「音樂選民」：「我覺得你們對Rock有點誤解，我由70年代開始玩搖滾至今，不是樂隊玩得大聲、動作多就叫Rock。你要清楚，搖滾的態度好重要，永遠都是態度行先，不是一個包裝，所以你要留意，如果要走一條路，這是條不歸路，你看看我。」

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▲ 豹哥參演《開心速遞》近四年，早已「入屋」。（instagram圖片）

80年代已組樂隊

有網民不清楚豹哥的音樂背景，只知他是處境劇《愛·回家之開心速遞》中的攝影師熊樹仁，認為他無資格給予這麼用力的批評。隨即吸引不少年資較高的觀眾現身，幫忙說法：「大家以為他是熊樹仁，實際上他是殿堂級歌手！」、「豹哥玩音樂的時候，菊小姐應該剛剛出世！」

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▲ 豹哥於2018年踏上紅館台板。（instagram圖片）

現年62歲的豹哥自小受家人薰陶愛聽音樂，讀書時期已經開始夾Band在酒吧表演，於1983年與唐龍、黃良昇及蘇德華組成香港樂隊「Chyna」，並擔任低音結他手，樂隊的著名歌曲《Within You'll Remain》至今被翻譯成七種語言、15個版本，除了被新加坡著名樂隊Tokyo Square翻唱，更被徐小鳳改編成歌曲《一臉紅霞》。

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於1987年，豹哥與黃良昇、蘇德華再組成另一樂團「藍戰士（Blue Jeans）」，繼續擔任低音結他手，《豈有此理》及《人生酒庫》可謂樂隊的代表作。

90年樂隊決定解散，豹哥專心幕後的音樂發展，曾是張國榮、梅艷芳、徐小鳳等人的御用音樂師，亦不斷參與唱片製作、作曲、編曲、配樂等工作，曾為王傑、許冠傑、金城武、陳慧琳、黎明、盧巧音、陳奕迅、張敬軒、衛蘭等人合作，其中曾為黎明包辦曲詞創作《最後的戀愛》。

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▲ 豹哥與玉置浩二。（instagram圖片）

於2015年被邀請到TVB的訪談節目《今晚睇李》擔任「Palwerful Band」的隊長及低音結他手，翌年與節目主持李思捷到伊利沙伯體育館舉行《今晚豹制李》演唱會。

2018年與夏韶聲、黃貫中、鄧建明及恭碩良以組合「Hong Kong Band」身份在紅館舉行一連兩場演唱會，廣受觀眾歡迎被邀請到雲頂演出。近年豹哥更於伯樂音樂學院擔任流行音樂演奏系低音結他部總監。

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▲ 豹哥出道樂隊Chyna。（網上圖片）

歌而優則演

其實除了音樂的發展，豹哥在影壇亦有過不少代表作，他在樂隊藍戰士時期曾經客串電影，後來在樂隊解散後開始接演劇集及電影，曾經一次帶醉期間誤接下三級片後，片約陸續有來，但他堅持每次演出均要穿著三角褲，讓對戲演員不會難堪和感到尷尬。

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豹哥的代表作除了近年每晚都會見到的《開心速遞》中的熊樹仁，還有在《賭俠》中的侯賽因。另外，相信豹哥是唯一一位五度飾演「西門慶」一角的演員，他分別在四部電影《潘金蓮之前世今生》、《金瓶風月》、《少女潘金蓮》、《新金瓶梅》，以及電視劇《恨鎖金瓶》演出了西門慶，印象為之深刻。

▲ 豹哥代表角色，西門慶。（instagram圖片）

同場加映：張敬軒專訪