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【本地遊】Häagen-Dazs中上環街道展示4幅粉紅AR壁畫　打卡玩遊戲可獲限時優惠券【附活動詳情】

休閒消費 12:03 2021/05/18

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Häagen-Dazs於中上環街道展示了4幅粉紅AR壁畫，大家打卡同時，可獲取限時優惠。（圖片由Häagen-Dazs提供）

今個夏天，Häagen-Dazs™以全新果漾脆皮雪糕批主題創作的4幅粉紅AR壁畫，於即日起至6月17日於中上環街道及Häagen-Dazs™中環店展出一個月，把城市舊牆以夢幻粉紅色及真果元素填滿，讓大家探索清新真果之旅。

每幅牆更具有Instagram AR濾鏡，只要用手機輕輕一掃QR Code就會呈現超現實果漾特效，拍照後根據牆上指示分享到Instagram story，並標註 @haagendazs_hong_kong，即可獲得限時優惠券，打卡後更可以一嚐Häagen-Dazs™的全新果漾脆皮雪糕批，帶來視覺及味覺的享受。

點擊大圖了解粉紅AR壁畫詳情：

    點擊圖片放大
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    +6

Häagen-Dazs™果漾脆皮雪糕批

銷售日期：即日起

銷售點：

  • 脆皮雪糕批（HK$32）7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市
  • 脆皮雪糕批（三支裝）（HK$75.9） 超級市場及日資超市

同場加映：更多甜品食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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