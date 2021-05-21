【超市大搜查】比拼超過100款乳酪成份　一文睇清18款0「E仔」添加劑天然乳酪【附清單】

▲ 18款無「E仔」添加劑，成份較天然的乳酪名單。

乳酪含豐富活性乳酸菌，有助調整腸道健康，是不少OL、小朋友愛吃的乳製品之一。不過，乳酪並非一定如想像中天然又健康，因為部份生產商製作乳酪時，或會添加化學添加劑，例如增稠劑、人工色素、調味劑、防腐劑等。如想選擇成份較天然的乳酪，不妨參考以下0「E仔」的乳酪名單。

▲ 部份生產商製作乳酪時，或會添加化學添加劑。(TOPick記者攝)

TOPick搜羅市面過百款乳酪，包括知名乳酪品牌如：FAGE、Emmi、Athina等，據各乳酪的成分表所列，分析乳酪是否含有化學添加劑。結果發現，過百款乳酪中，有18款屬於不含化學添加劑，成分較天然，而且全部屬於海外品牌。

▲ 水果味的乳酪更大機會加了化學添加劑，如調味劑、防腐劑等。(TOPick記者攝)

比較後發現，水果味的乳酪更大機會加了添加劑，如色素、調味劑、防腐劑等，有些亦會添加改性澱粉、果膠、明膠、玉米澱粉等。所以，如想進食真正天然無添加的乳酪，原味是較安心的選擇。

TOPick排除乳化劑、增稠劑、人工色素、調味劑、防腐劑等添加劑，整理出18款成份天然的乳酪。這些成份較天然的乳酪，基本上只含牛乳/乳製品、乳酸菌，無其他多餘成份。

▲ 真正天然無添加的乳酪，以原味較為合適。(TOPick記者攝)

希臘乳酪 （按含糖量、脂肪排序，由低至高）：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

希臘式乳酪（按含糖量、脂肪排序，由低至高）：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一般乳酪（按含糖量、脂肪排序，由低至高）：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜