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【Staycation】康得思酒店推球迷狂歡住宿套餐$998起　收看英超+歐聯等國際足球直播賽事

休閒消費 16:09 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

康得思酒店推球迷狂歡住宿套餐$998起。（圖片由酒店提供）

國際足球賽季於今個夏日回歸，各位球迷想盡慶地睇波，又不想騷擾熟睡家人，可以到酒店Staycation！香港康得思酒店推出「球迷狂歡」住宿套餐，球迷可於客房內收看精彩的國際足球直播賽事，包括：英超、歐聯、歐霸盃、2020年歐國盃等，定能盡情狂歡！

「球迷狂歡」住宿套餐

住宿套餐包括派對小吃拼盤 (春卷、迷你熱狗、雞槌及薯條)，以及冰凍啤酒和本地手工啤酒折扣優惠，適合球迷們與好友一邊欣賞賽事，一邊享受美食，令高漲氣氛升溫。客人翌日可於The Place享用豐盛的自助早餐，以及酒店餐廳及酒吧7折餐飲優惠。

價錢：高級客房住宿HK$998起，三人家庭客房住宿HK$1,498起（另收加一服務費）

推廣期：即日起至2021年9月18日

按此預訂及查詢

足球賽事時間表：

同場加映：更多簡易西餐食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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