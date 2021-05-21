【飲食速報】6間中菜餐廳推限時優惠　潮庭+北京樓半價+紫玉蘭$168起任食點心【附優惠詳情】

▲ 八月居 龍蝦午晚盛宴（圖片由餐廳提供）

喜歡吃中菜的朋友勿走寶！踏入五月，多間中菜餐廳不論粵、潮、京、滬、外省菜都推出優惠，包括翠園、潮庭、北京樓、紫玉蘭、八月居、翠玉軒。大家可以任點任食點心及半價享用指定菜式或海鮮餐。

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翠園、潮庭、北京樓晚市指定菜式半價優惠

為慶祝翠園開業 50 週年，於五月內逢週一 至五，翠園星光行旗艦店推出晚市主餐牌菜式和指定紅白酒半價優惠。位處星光行的北京樓及潮庭分店，亦一同推出平日晚市指定菜式半價優惠。

翠園精選菜式：桂花古法花膠柳、黃金脆皮糯米豬

潮庭精選菜式：潮洲黃金煎伊麵、鹵水鵝片

北京樓精選菜式：北京宮爆大蝦球、烤北京填鴨

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行2至4樓

紫玉蘭週末任點任食早午餐

位於中環交易廣場的新式滬菜餐廳紫玉蘭逢週末和公眾假期，新設週末任點任食早午餐，無限量提供超過25款即叫即製點心及佳餚，另可加配 指定紅白酒、有汽酒、啤酒及雞尾酒。

精選菜式：糖醋小排骨、黑魚子煙燻初生蛋、女兒紅醉雞卷、紫玉蘭烤鴨、傳統京淮點心百步香蔥油餅、無錫灌湯小籠包

供應期間：2021年5月23日起

供應時間：逢星期六、日及公眾假期 11:30 至 15:30

用餐時間：120 分鐘

收費：成人兩位起，每位 $368；小童（12 歲或以下），每位 $168（另收茶位費、前菜費及加一服務費）

地址：香港中環交易廣場平台 4 樓 402 號

八月居、翠玉軒優惠海鮮套餐

同為新派奢華粵菜食府八月居和翠玉軒，以矜貴的龍蝦入饌，分別推出二人同行、一人免費的「龍蝦盛宴」和低至 63 折的「魚龍共舞」套餐，以海鮮珍饈和驚喜折扣。

八月居「龍蝦盛宴」同行優惠

精選菜式：白汁芝士龍蝦撻、蛋黃醬龍蝦肉窩巴、龍蝦蟹皇獅子頭、八月龍蝦荷葉飯、蒜茸粉絲蒸龍蝦、白雪燕窩燴龍蝦、鮑汁扣原隻花膠

推廣內容：二人同行、一人免費，第三位即享六折優惠

推廣期間：2021年5月12 日起

供應時間及價錢：（另收茶位費、前菜費及以優惠價計算之加一服務費）

龍蝦午盛宴（每位$ 598/ 兩位起）：星期一至日午市 11:00 – 15:30 供應

龍蝦晚盛宴（每位$ 888/ 兩位起）：星期一至日晚市 17:30- 22:00 後供應

地址：尖沙咀海港城海洋中心 4 樓 401 號

翠玉軒「魚龍共舞」 63 折四人套餐

精選菜式：掛爐西班牙黑豚叉燒、招牌原隻龍蝦餃、黑魚子煎珍寶元貝、花膠爵士湯、雞油花雕蒸西班牙紅蝦、普寧豆醬蒸海鱸魚和薑蔥醬油龍蝦伴魚麵

推廣內容：$ 2,480 / 四位用（原價 $3,980）（另收茶位費、前菜費及加一服務費）

推廣期間：2021 年 5 月 15 日起

供應時間：

星期一至日晚市 18:00- 22:00

星期六、日及公眾假期午市 11:00- 15:00

每位另加 $198 享用三杯精選餐酒搭配佳餚

地址：香港中環交易廣場第二座平台 4 樓 401 號舖 訂座及查詢電話：+852 2525 1163

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責任編輯：王芷瑩