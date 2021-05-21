【本地遊】昂坪360「纜車探知館」今夏揭幕　自組小型包團形式出遊規劃彈性行程

▲ 昂坪360推出多個合家歡的活動。（圖片由昂坪 360 提供）

炎炎夏日到了，昂坪360為賓客提供疫下郊遊的貼心選擇，推出自組小型包團形式出遊的本地遊體驗，而全港首個「纜車探知館」 料今夏揭幕，是享受家庭樂的好選擇！

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本地客增近5成

2020年因疫情影響營運日數及賓客人數，全年到訪賓客總數近26萬人，當中喜見本地賓客的日均訪客量增加近13%；而 2020 年於長假期到訪昂坪 360 的本地賓客人數，亦較2019年大增近5成。

與品牌合作推合家歡主題活動

面對疫境，昂坪360積極與知名品牌合作，在長假期舉辦多個創意的合家歡主題活動。例如去年秋天舉辦的 FILA 戶外運動節及今年復活節與香港恆香老餅家攜手設立「恆香‧百年」展覽館，活動成功吸引大批本地賓客。

全港首個「纜車探知館」 料今夏揭幕

昂坪 360 銳意打造全新本地遊體驗，設立全港首個以「纜車」為主題的展覽館 -「纜車探知館」，預計於今年夏季揭幕。此常設館內設有8大展覽體驗區可供賓客互動，包括昂坪纜車興建過程、纜車組件展覽、VR 體驗區等。

賓客可嘗試化身纜車工程師，戴上 VR 虛擬眼鏡，「走進」工程禁區，一步一步沿著工程師足跡，貼身體驗其工作環境，一同感受浩瀚的極限工程。當中更有以昂坪纜車為本的展品介紹纜車運作背後的動力和工作，以啟迪小朋友的科學思維，務求讓他們寓學習於娛樂。

展覽館更設有專業導賞員，帶領賓客暢遊每個展區講解展品特點，以及揭示工程禁區鮮為人知的日常工程。

為港人帶來「本地遊」體驗

為配合綠色健康旅遊潮流，昂坪360旗下的360假期旅行社於疫情期間推出「360 私人訂製大嶼遊」小型包團項目，以自組小型包團形式出遊。賓客可按個人喜好自訂行程，選擇各具特色的大嶼山景點、工作坊、路線等組合，務求為賓客提供最貼心的行程。

另外，昂坪 360 亦與多間大嶼山區內酒店合作，推出多款「自助餐／酒店住宿套票」的優惠，在疫情下為賓客帶來專屬禮遇及全新「本地遊」體驗。

疫情下持續向社會發放正能量

在疫情下社會需要正能量，昂坪 360 致力以不同形式貢獻回饋社會。去年伙拍香港小童群益會送出逾萬張纜車門票予香港市民，同時亦捐出 1,000張纜車門票予香港小童群益會的受惠家庭，以及協助派發防疫物資的義工。

今年農曆新年及 5 月份，昂坪 360 分別聯同「願望成真基金」及「點滴是生命」舉行籌款活動，向社會不同界別發放正能量。

同場加映：放假除了出外玩，也可享受下廚樂，為大家推介簡易食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩