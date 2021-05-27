【好聲好戲】聲演秘密大公開　張炳強+袁淑珍+梁偉德分享配音員苦與樂【有片】

▲ TVB節目《好聲好戲》現正熱播，《IQ博士》的「超人」張炳強、《足球小將》的「戴翅偉」袁淑珍及《寵物小精靈》的「喵喵怪」梁偉德齊齊受訪。

TVB節目《好聲好戲》引起觀眾討論，也令大家由此更加認識配音員的工作。TOPick邀請了《IQ博士》的「傻瓜超人」張炳強、《足球小將》的「戴翅偉/戴志偉」袁淑珍及《寵物小精靈》的「喵喵怪」梁偉德，一起聊天分享當配音員的苦與樂。

大家對張炳強、袁淑珍和梁偉德三位的聲音，大家一定很熟悉，可以說他們的聲音陪住很多人渡過很多快樂的時光。不過大家未必見過他們的面孔，隨《好聲好戲》播出，才一見廬山真面。

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廣東話之奧妙

作為本地配音員，他們都認為粵配對大眾具有影響力，並大談對廣東話的看法。

張炳強覺得廣東話很生動：「而且很貼切、很抵死，每個意思也可不同。一句對白可以分數個意思出現，廣東話是最能夠反映內心世界的語言。」袁淑珍接著說：「香港九成九以上的人都是說廣東話，不然亦不會配成廣東話。」

梁偉德舉例指：「就如食『勿演』（墨丸）般，廣州廣東省也是說廣東話，但總是有點不同。」袁淑珍認為：「可能會有少許鄉音，跟香港的廣東話有少許分別。」

張炳強認為：「香港的粵語是全世界獨有的，跟廣州話有點不同，是另一種味道來的，始終香港的粵語經過數十年的發展。」袁淑珍也很認同。

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▲ （柯雅珺 攝）

主配同樣重要

配音員每天需要為節目配沒有特定角色的雜聲，被問到配雜聲時會否覺得不被重視，張炳強說：「初入行不做雜聲該做甚麼？給你當主角你也不敢當。」梁偉德和應：「會驚到騰騰震！所以由雜聲做起。」張炳強認為：「我們每個也是循序漸進，初入行都一定是做雜聲的。」

張炳強指初入行時獲分派一個路人甲角色、一句對白已令他很開心了：「需要浸淫、循序漸進，一步步地走，可能十年八載才輪到你當主角。」

袁淑珍覺得：「就算真的讓你入行不久便擔當重要角色，也會標冷汗。因為你真的不到那位置便會卡住，真的說不到，只能看着畫面，（畫面）就去了，不會等待你。」

她又謂：「不論是所謂的一哥或是初哥，每個人每一天也是做雜聲、男AB、女AB。我們在這間廠當主角，分分鐘在隔離已是做女A，轉個頭下午便做男童B，可能另一套戲是做主角，會撈得很亂的。」

梁偉德笑言：「《生命之源》（張炳強為此節目任旁白），也要賣菜（做雜聲）。」袁淑珍：「今時今日無論你做了多少個十年，就如陳欣、炳強哥般也要做雜聲。」

▲ （左起）張炳強、李司棋、林保全曾於台慶內即席表演配音。（TVB截圖）

成配音員之路

問到為何喜歡配音？張炳強謂：「當看見有些節目出街，而你又喜歡看的，便會很自然去想能否做到這行，試試也好。」

袁淑珍喜歡配音是因為每天也在挑戰自己，「究竟我能否做到呢？達到的話便會有那種滿足感，之後再挑戰做另一個角色。而且不會重覆的，這刻是一個溫柔的老婆婆，轉頭我已經是一個巫婆，每天也有一個目標。」張炳強覺得：「做得好便有滿足感，做得不好的話，也會知道將來配這些角色時是怎樣。」

梁偉德跟兩位前輩說：「喜歡配音都是因為你們，本身也喜歡動畫聽到珍姐配飛雲、戴翅偉，張生配《城市獵人》，再加上他們在台慶內即場表演，那次我看得眼定定入了神，這麼厲害！你們需要即時爆下去、作下去，怎會那麼厲害去執生，自行加對白上去。」張炳強也認同那節目很好。

梁偉德回憶說：「入行後就如珍姐和張生一樣，每天在挑戰自己，需要克服每個角色。最初看字也不快，不斷讀報紙，需要靈活、口要開，訓練自己的聲音。本身自己的聲音很弱，訓練時多用丹田，要去遠一點令全部人也聽到。」

▲ （左起：）雷碧娜、黃鳳英、袁淑珍、伍秀霞、蕭徽勇、翟耀輝。（FB圖片）

配音員的苦與樂

張炳強、袁淑珍和梁偉德都沒有後悔入行，張炳強笑言：「後悔的都走了，或者覺得自己有更好的發展便會走。」

談到配音之苦，張炳強隨即指：「就是失去了節日，不知道有節日，不斷地朝九晚十二、再朝九晚十二。」他又謂：「就如做冬會想回家吃飯，偏偏卻不容許你回去，這會有點不順，大時大節會想放放假。」

袁淑珍表示：「試過連續九個月沒放過假，平日以外，所有公眾假期、星期日都會上班，上班時間至少為朝9晚12。因此，晚上去飲也需要請假，並會問我是否真的那麼熟要去飲。」

梁偉德坦言當配音員會犧牲了不少私人時間：「有些朋友想約我吃飯，我說別約我，因我也不知道何時有假放。請假後有時很難疊回你，需待別人完廠後才有時間給你。」

▲ （TVB截圖）

配音員工作很繁忙，張炳強說：「最忙的時候開六間廠，且日夜不同運作。」

袁淑珍認為：「有得必有失，如果你在公司多工作，那麼你能享受到你的滿足感、成就感，需要自己去平衡。」已為人母的她犧牲了親子時間，「記得最忙之時，我的兒子年紀很小，在香港的教育制度下需要不停去看他的功課，但無可奈何你一定要向前行，不然你可以怎樣呢？放棄不做？」

她續指：「做這行便預料到工作會是很忙，老實說你也想這麼忙。難道每個同事都很忙而你很空閒嗎？你是願意入這行嗎？」

他們笑言雖然會投訴沒假放，但放假時卻會想念着上班。梁偉德說：「放了一兩天假後便會心思思，很有趣的，始終上班的得著比較多。」

▲ （柯雅珺 攝）

袁淑珍透露她入行那年代需要做效果聲，「初來的時候說對白也不能，便做效果。最記得為《豪門恩怨》做效果聲，男主角摑女主角一記耳光，摑來摑去也是在摑空氣，NG了七至八次。當時的我很努力，看着畫面卻不能看着手來拍，最終拍不到，結果由別人幫手，一拍便搞定了。」

她又分享其他初入行的趣事，「當時需要倒水製作效果聲，看着畫面倒水，卻倒到整條褲也濕透。」身旁的梁偉德笑言：「你瀨尿！」袁淑珍指：「配音、雜聲、效果聲都需要同步的，隨便一件事NG就不好了。」

記者：梁樂欣

同場加映：張振朗專訪