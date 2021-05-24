【酒店美食】如心酒店全新甜點品牌登場設全天候餐飲體驗　必食拿破崙蛋糕+蝴蝶酥【附美食詳情】

▲ 如心酒店全新甜點品牌Nina Patisserie登場，設全天候餐飲體驗（圖片由酒店提供）

如心酒店集團打造全新甜點品牌Nina Patisserie，於2021年5月21日於品牌旗艦酒店 — 荃灣西如心酒店大堂開幕，推出一系列經典甜品、糕點及輕食體驗，並推出多款零售商品。

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以嶄新手法呈現經典美食

Nina Patisserie 以嶄新手法呈現經典拿破崙蛋糕，一式三款口味（雜莓、芒果及士多啤梨），層層鬆脆、一咬即碎的酥皮，夾上香滑吉士，配以新鮮的水果，滋味滿分。

集團亦重新演譯蝴蝶酥，設計出不同口味，除了原味及黑白芝麻味之外，更有巧克力味、黃金鹹蛋味及雜錦口味。此外，大家也可品嚐到栗米慕斯蛋糕、熱情果慕斯蛋糕、伯爵茶慕斯蛋糕及紅豆綠茶忌廉蛋糕，滿足不同喜好的的客人。

全天候餐飲體驗

Nina Patisserie亦會提供全天候餐飲體驗。早餐可選購牛角包（港幣$18）、丹麥酥（港幣$18）、英式鬆餅（港幣$28）或套餐；午餐可選購全面的菜單，例如輕宜的沙律（港幣$58起）及三文治（港幣$48起）。

甜品製作團隊亦會推出季節限定下午茶（港幣$428），滿足嗜甜的賓客，於酒店度過悠閒的午後時光；晚上，餐廳亦供應手工啤酒（港幣$40），讓賓客與摰友小酌一杯。

手調飲品

Nina Patisserie 的選茶更是不容錯過。團隊特意安排八款來自Or Tea?™ 的茶（港幣$40），皆由世界級茶藝專家細心調配，每款各具特色。

餐廳亦照顧到咖啡愛好者的需要，不論是經典黑咖啡還是充滿藝術感拉花的鮮奶咖啡，繁多的咖啡選擇（港幣$25起）總有一款能滿足到賓客對咖啡因的渴求。

網上精品商店

各種蛋糕及甜點於網上商店有售，賓客可於網上選購並於自選各大酒店餐廳親身提取；亦可選擇送貨服務，安坐家中即享美食。

Nina Patisserie

地址：荃灣楊屋道8號地下荃灣西如心酒店地下大堂

營業時間：星期一至五上午8時至晚上8時；星期六、日及公眾假日上午9時至晚上9時

電話：53305315

網址：eshop.ninahotelgroup.com

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責任編輯：王芷瑩