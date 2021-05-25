【泊車之謎】車主停車場泊過夜收費$1480呻貴　一個原因遭網民嘲：抵畀啦

▲ 有網民分享他在商場裡泊車泊過夜，收費$1480，大呻昂貴。

香港買車易，養車難，停車場泊車費及油費都成為不少車主的負擔。近日（22日）有網民上載自己在停車場泊車費用，大呻泊了30小時，收費$1480。看似是天價泊車費用，有網民道破真相。

▲ 有網民大呻停車場泊車費用費，引來網民討論。（圖片來源：全港違例抄牌提示區Facebook）

樓主在「全港違例抄牌提示區」Facebook群組上呻停車場收費昂貴，他只是泊了30小時，但卻被收取$1480泊車費用。他更上載收據表示自己賺回來的錢都不夠交費用，

唔好以為成日泊街，因停車埸費用好貴。揾來就唔夠比佢。

泊車到卸貨區

從收據可見，樓主於5月20日上午9時至5月21日下午2:09在旺角MOKO商場泊車，共泊了29小時10分鐘。一般停車場「泊過夜」的費用都不用逾千元，不過有眼利網民發現，樓主不是在一般時租停車場泊車，而是卸貨區泊車。

供貨車「上落貨」專用的卸貨區收費一般與時租停車場的不同，有些卸貨區收費會以每半小時收費。記者了解這商場的時租停車場收費，詳情如下：

星期一至五為 $14/半小時

星期六至日及公眾假期$16/半小時

星期一至四適用的日泊（8:30-19:30）$150、夜泊（22:00-07:00）$90

如果樓主把車停泊到正確的時租車位，同樣拍29小時10分鐘，以周六日收費計算（$32x29+$16），收費最多是$944，最平宜是$502（$150+$70+$90+$42+$150）。因此，樓主要付高達$1480的泊車費用，某程度是他大意所致。

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網民嘲：抵畀啦

網民認為樓主想貪方便泊於卸貨區，便要接受卸貨區較高的收費，直言「人地卸貨區嚟㗎，唔係比你地泊車」，有人嘲笑他「＄50一個鐘泊卸貨區低到不得了」、「泊落貨區唔預你泊日幾，已收平了」。

相信樓主被一眾網民點醒後，下次不會再在卸貨區泊過夜了。

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責任編輯：王芷瑩