  • 28°C
香港時間 : 2021525日 (週二) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【泊車之謎】車主停車場泊過夜收費$1480呻貴　一個原因遭網民嘲：抵畀啦

休閒消費 12:59 2021/05/25

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有網民分享他在商場裡泊車泊過夜，收費$1480，大呻昂貴。

香港買車易，養車難，停車場泊車費及油費都成為不少車主的負擔。近日（22日）有網民上載自己在停車場泊車費用，大呻泊了30小時，收費$1480。看似是天價泊車費用，有網民道破真相。

有網民大呻停車場泊車費用費，引來網民討論。（圖片來源：全港違例抄牌提示區Facebook）

樓主在「全港違例抄牌提示區」Facebook群組上呻停車場收費昂貴，他只是泊了30小時，但卻被收取$1480泊車費用。他更上載收據表示自己賺回來的錢都不夠交費用，

唔好以為成日泊街，因停車埸費用好貴。揾來就唔夠比佢。

泊車到卸貨區

從收據可見，樓主於5月20日上午9時至5月21日下午2:09在旺角MOKO商場泊車，共泊了29小時10分鐘。一般停車場「泊過夜」的費用都不用逾千元，不過有眼利網民發現，樓主不是在一般時租停車場泊車，而是卸貨區泊車。

供貨車「上落貨」專用的卸貨區收費一般與時租停車場的不同，有些卸貨區收費會以每半小時收費。記者了解這商場的時租停車場收費，詳情如下：

  • 星期一至五為 $14/半小時
  • 星期六至日及公眾假期$16/半小時
  • 星期一至四適用的日泊（8:30-19:30）$150、夜泊（22:00-07:00）$90

如果樓主把車停泊到正確的時租車位，同樣拍29小時10分鐘，以周六日收費計算（$32x29+$16），收費最多是$944，最平宜是$502（$150+$70+$90+$42+$150）。因此，樓主要付高達$1480的泊車費用，某程度是他大意所致。

點擊大圖了解網民回應：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

網民嘲：抵畀啦

網民認為樓主想貪方便泊於卸貨區，便要接受卸貨區較高的收費，直言「人地卸貨區嚟㗎，唔係比你地泊車」，有人嘲笑他「＄50一個鐘泊卸貨區低到不得了」、「泊落貨區唔預你泊日幾，已收平了」。

相信樓主被一眾網民點醒後，下次不會再在卸貨區泊過夜了。

同場加映：更多簡易食譜推介，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【靚太安樂窩】網民淘寶擋風板冷氣直吹天花　遭批評自私：樓上地板凍到濕晒
16:08 2021/05/24
【靚太安樂窩】網民淘寶擋風板冷氣直吹天花　遭批評自私：樓上地板凍到濕晒
【地板滲水】樓下開冷氣致樓上地板出水　裝修專家教2招解決「冷凝水」
16:56 2021/05/24
【地板滲水】樓下開冷氣致樓上地板出水　裝修專家教2招解決「冷凝水」
【周末好去處】與克里姆林宮博物館合辦 「聖耀皇權」俄羅斯皇家珍品大晒冷
今日 12:10
【周末好去處】與克里姆林宮博物館合辦 「聖耀皇權」俄羅斯皇家珍品大晒冷

你可能感興趣

【靚太安樂窩】網民淘寶擋風板冷氣直吹天花　遭批評自私：樓上地板凍到濕晒
16:08 2021/05/24
【靚太安樂窩】網民淘寶擋風板冷氣直吹天花　遭批評自私：樓上地板凍到濕晒
【地板滲水】樓下開冷氣致樓上地板出水　裝修專家教2招解決「冷凝水」
16:56 2021/05/24
【地板滲水】樓下開冷氣致樓上地板出水　裝修專家教2招解決「冷凝水」
【周末好去處】與克里姆林宮博物館合辦 「聖耀皇權」俄羅斯皇家珍品大晒冷
今日 12:10
【周末好去處】與克里姆林宮博物館合辦 「聖耀皇權」俄羅斯皇家珍品大晒冷
網絡熱話 車位 商場 租車 旺角 香港 Moko Facebook

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩