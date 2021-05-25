【護膚品推介】劉嘉玲擔任ERNO LASZLO全球代言人　兩款人氣面膜KO肌膚乾燥及污垢油脂

▲ 劉嘉玲擔任ERNO LASZLO全球代言人。（圖片由品牌提供）

ERNO LASZLO正式宣佈國際著名影星劉嘉玲成為品牌全球代言人。ERNO LASZLO 一直鼓勵女性「活出自己的傳奇人生」，當中品牌的兩款人氣護膚品－－水療冰白面膜及深層毛孔清潔面膜，成為女性們肌膚護理後盾。

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劉嘉玲成為品牌全球代言人

劉嘉玲於2021年成為ERNO LASZLO品牌全球代言人，她90年代就開始使用 ERNO LASZLO 產品，多年來依然愛用。ERNO LASZLO希望能讓更多女生在人生舞台上綻放獨特女性魅力，盡情閃耀光芒，延續不朽風華，活出傳奇！

品牌的2款人氣面膜，為肌膚保濕及清潔毛孔，為一眾傳奇女性們打氣。

水療冰白面膜 售價：$790（1盒4次療程）

殿堂級極緻無暇「水療冰白面膜」，為品牌之皇牌急救面膜，能雙效提升肌膚保濕度，激發肌膚細胞活力，對缺水、疲倦、暗黃及肌膚不穩定狀態尤其有效！一敷賦活滋養肌膚，令肌膚即時水凝豐潤、幼滑如絲。

「水療冰白面膜」以獨特保濕液及營養粉混合成急救軟膜，強效補濕成分如微細海綿輸送系統般，為缺水細胞注入水分，即時為肌膚降溫15度， 舒緩敏感發炎肌膚及收細毛孔，養成嫩滑雞蛋無瑕肌。

深層毛孔清潔面膜 售價：HK$470／100ml

「深層毛孔清潔面膜」特別為受壓及緊張肌膚而設，以天然粘土徹底清潔毛孔，將老廢角質及多餘的油脂一 併去除。當中更蘊含玫瑰花水成分，保濕鎖水、收細毛孔，讓臉部煥然一新！

粉紅色的「深層毛孔清潔面膜」質地輕柔透薄，糅合天然白土及粉紅火山泥，能溫和清除毛孔內的污垢、油脂及雜質，同時富含礦物保濕成分，滋養保濕肌膚，令肌膚回復柔滑細緻，重現亮麗光澤！

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責任編輯：王芷瑩