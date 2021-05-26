【東張西望直擊】古怪私樓住客安裝反光布及閉路電視　不定時發出刺耳警報聲滋擾鄰居

▲ 古怪私樓住客安裝反光布及閉路電視長期騷擾鄰居。

最怕遇上惡頂鄰居，TVB節目《東張西望》直擊將軍澳的一個私樓單位，該單位業主在門口貼上反光布，單位更24小時不分晝夜經常發出刺耳的警報聲，令鄰居長時間受到滋擾，苦不敢言。此外，該業主更在門口擅自安裝閉路電視，窺探走廊情況，影響鄰居的私隱。面對奇怪住戶，其他住戶可如何應對？

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警報聲不定時響起

《東張西望》到現場視察，發現被投訴的單位戶主以一塊銀色反光布遮蓋大門，大門角落安裝了閉路電視，如果感應器感覺有人經過大門，便會發出刺耳的警報聲。可是，即使無人經過，警報聲也會在早上及凌晨不定時響起，令鄰居常被警報聲嚇至心緒不寧，無法寧靜休息。

鄰居受噪音騷擾不能安睡

節目訪問其中2位受影響的鄰居，女鄰居指警報聲令她簡直不能睡覺，即使沒有聲音時，也感覺到自己有耳鳴。由於這位女鄰居平日會行樓梯到天台照料她的盤裁，而每當走近樓梯門口，必定會發出警報聲，令她感到非常無奈。

而另一位鄰居陳先生（化名）分享警報聲一日24小時都會響，它的聲音時大時細，時長時短，十分影響生活，更直言，

如果想有覺好瞓，現在會戴上耳筒！

投訴後疑遭淋屎尿報復

面對奇怪住戶，鄰居們都向大廈管理處作出投訴。問題沒有改善，反而令鄰居們雪上加霜。陳先生表示4月中時，他大門外被淋屎尿及玻璃，即使在屋內也聞到很強烈的臭味。雖然沒有證據證明幕後黑手是該奇怪住戶，不過鄰居們都紛紛裝上閉路電視，為求自保。

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奇怪住戶衣著由頭包到腳

其後，節目捕捉到奇怪住戶的真身。她是一名約30歲的女子，穿上了以粉紅色為主的裝束，由頭包到腳，像不想被人見到。她亦會在門口放飲品罐，如有人接觸到大門，飲品罐會跌下，可見她的警覺性。

除了大門用反光布遮蔽，連廚房及睡房的窗門都以不透光物料擋住。而露台緊閉著，只有幾棵盤裁、一條晾衣繩及一輛生鏽的單車。

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鄰居對管理處失望

鄰居多次向管理處投訴，可是管理處經常不理會，令他們十分憤怒。

我不相信一個閉路電視安裝在公眾走廊，而管理處沒有權清拆。

她也十分失望，因為當初購買這物業，認為大牌子的管理系統元善，豈知出了問題卻束手無策。

另外，有鄰居向管理處反映時，不滿管理處的回應，

佢哋話「你入得嚟住，就唔好彩！」

即使之後有警察上門拍門，這奇怪女士都不理會，繼續製造噪音。

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大廈公契規限權利及義務

究竟大廈管理公司是否有責任監管以上情況？律師表示每一棟私人大廈都有大廈公契規管，會規限管理公司及業主的權利及義務。管理公司須行使法律權利，因他有責任糾正相關的違規事項。

鄰居最後寫信到物業管理公司總部投訴，提出質問，再去信私隱專員公署求助。最後，管理公司為受影響樓層安裝閉路電視，可是被這位奇怪戶主破壞。

社交焦慮症的人很怕接觸人

心理學家對這奇怪戶主的行為解釋，推測做出這些行為的人可能和她的心理健康有關。心理學家指有一些社交焦慮症的人很怕接觸人，比較內向，嚴重情況，他們出入時會遮著自己樣子，很怕被人看到。不過，這類人本身想去社交。

最後，這位住戶因為涉嫌干犯刑事罪行而被拘捕，滋擾情況終告一段落。

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責任編輯：王芷瑩