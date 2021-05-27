【廚具新登場】BRUNO推全新粉紫色豆漿機及即熱式飲水機　夏日輕鬆炮製消暑飲品甜品

▲ BRUNO推全新粉紫色豆漿機及即熱式飲水機（圖片由Bruno提供）

BRUNO早前推出了多功能熱湯豆漿機及即熱式飲水機，全新粉紫色將於6月1日登場，夢幻色系相信迷到不少女生，在夏日炮製消暑又健康的飲品及甜品！

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BRUNO多功能熱湯豆漿機

BRUNO多功能熱湯豆漿機一機多功能，外型簡約又小巧慳位，配合4種全自動設計，方便大家在夏日嘆透心涼飲品及甜品。

此外，它採用耐用刀片配合DC靜音摩打，每分鐘高達17,000轉，備有玻璃頂蓋視窗，能輕鬆觀察食品製作進度，而頂蓋更附設安全設計，必須緊扣及對準標識才能啟動，既安心又便利。

發揮創意即可製作多款健康美食，例如豆漿、米糊、蔬果汁、蔬菜濃湯及果汁等。每次製作份量為350ml ，冷熱均可，足夠 1 至 2 人享用。

BRUNO即熱式飲水機

炎炎夏日要補充足夠水份，而BRUNO即熱式飲水機採用 2200W 高功率特快加熱，一按3 秒內即出熱水，更設有兒童鎖安全設計，不使用時自動鎖定更安心。

配備5種溫度選擇，包括常溫、50°C、80°C、90°C、100°C 出水，滿足日常飲用、沖調飲用及泡杯麵等都能一機辦妥。簡潔精緻外型，成為個人專屬飲水機，輕鬆養成飲水好習慣。

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責任編輯：王芷瑩