【梁芷珮發文】靚媽Christy網上直播被圍攻　感慨TVB藝人被狙擊：希望各位高抬貴手

▲ 梁芷珮有感而發出千字文回應網民。

靚媽梁芷珮（Christy）雖然已為3孩之母，但因仍然保持勁fit的健美身材，因此憑在TVB的J2主持旅遊節目《潮什麼》系列而上位，共因此拍劇以至拍廣告，就算在疫情下，梁芷珮仍保持不俗工作量。

可是，近年不少網民針對TVB藝人而作出網上狙擊，梁芷珮在昨晚（5月25日）為廣告商作產品直播時，卻被網民洗版式留言攻擊。

雖然Christy在直播時仍然保持笑容完成介紹工作，可是在網上開完live後，她有感而發，於社交平台發千字文抒發感受，並希望網民不要再只因為她是TVB藝人便作出攻擊。

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▲ 梁芷珮長文回應。（IG圖片）

梁芷珮發千字文

Christy首先多謝支持者寫道：「今晚開完live後有感而發，首先我好想喺到多謝喜歡我，follow我嘅粉絲,一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心。」

然後梁芷珮感恩表示，事業上有今日成績已很滿足：「能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活。」

接著她表示一直努力都是為了孩孩子：「能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友。」

Christy續細數自己出身：「我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲𡃁仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過，冇錢請工人姐姐，大仔咪周圍搵人幫手湊，我哋乜嘢工都做過，我做過娛樂記者，空姐，上樓時裝店嘅sales,reception…」

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供子女讀國際學校

接著提及丈夫如何為努力工作供子女讀書：「我老公bartender都做過，之後教golf先開始有穩定啲嘅收入、為咗小朋友可以輕鬆環境讀書，我地用咗一大半嘅糧供佢讀國際學校，生咗二仔後，我哋嘅收入根本唔夠供兩個小朋友讀國際，所以先讀homeschool」

Christy表示為TVB拍旅遊節目對她事業及生活的影響：「好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友。」

梁芷珮再詳細講夫婦工作及生活點滴：「我哋每日都好努力咁工作，忙到冇時間陪小朋友，好似呢幾個禮拜，每日7點帶完小朋友返學，就開始準備拍節目，拍劇，仲有KOL嘅job,同埋夜晚教運動班，每一個工作都係有血有汗換返嚟嘅。」

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只望簡單生活

Christy希望網民可以高抬貴手：「我勤力做嘢，唔係淨係得個講字，所以希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁」

最後她表示：「你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇…」

同場加映：蔣祖曼訪問