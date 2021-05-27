【Staycation】朗廷酒店聯乘lululemon推住宿套餐2位$2,388起　體驗伸展運動+頌缽音療+排毒晚餐放鬆身心【附預約詳情】

▲ 城市景豪華客房（圖片由酒店提供）

適逢2021年6月12日為「全球健康日」，香港朗廷酒店與lululemon推出「身心煥然之旅」住宿套餐，讓客人盡情放鬆，達至身心靈和諧統一。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「身心煥然之旅」住宿套餐 港幣2,388元起（另收加一服務費）

康復運動專家及lululemon品牌大使Chris Tang將於60分鐘的「深層伸展體驗」（Mobility），透過一系列伸展動作，教導客人如何增加和改善肢體靈活性，讓身體保持著更好的姿勢。

資深聲瘵體驗導師及lululemon品牌大使Malbert Lee則會為客人準備一趟獨特且洗滌心靈的60分鐘「銅鑼頌缽音療體驗」（Gong and Singing Bowls）。體驗包括輕量的運動以促進能量流動，隨著銅鑼和頌缽輕柔的聲音冥想放鬆，療癒身心，提升活力。

套餐包括粉紅色lululemon瑜伽墊一張、客房升級、雙人健康歡迎禮遇、雙人排毒晚餐和雙人自助早餐。

套餐詳情：

內園景高級客房住宿一晚

免費客房升級至豪華客房

lululemon品牌大使的健身體驗兩次：Chris Tang的60分鐘「深層伸展體驗」（星期六下午）、Malbert Lee的60分鐘「銅鑼頌缽音療體驗」（星期日上午）

粉紅色lululemon瑜伽墊一張

雙人排毒晚餐

雙人每日早餐

雙人健康歡迎禮遇

推廣期：即日起至9月9日預訂，並於6月19日至9月11日入住

預訂詳情請【按此】

地址：尖沙咀北京道8號

同場加映：大廚教煎牛扒，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩