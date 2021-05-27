  • 33°C
香港時間 : 2021527日 (週四) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【父親節】Ritz-Carlton父親節住宿套餐2位$2,999起　包豪華客房+Ozone下午茶+香檳+工作坊

休閒消費 16:15 2021/05/27

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Ritz-Carlton推出父親節住宿套餐。（圖片由酒店提供）

父親節快到了，大家可藉此向為家辛勞付出的爸爸表達敬意！香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）今年父親節推出不同特色美食及水療服務，亦推出「It’s Dad’s Turn」父親節住宿體驗禮遇，套餐內容豐富。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「It’s Dad’s Turn」 父親節住宿之旅　每房每晚港幣$2,999起

這住宿套餐包括一連串豐富及樂趣的體驗，重點包括在全球最高的酒吧品嚐「Five Elements」鹹點下午茶，並於Montblanc圓方店參與「The Art of Writing」工作坊，為無論喜歡美食還是藝術的他帶來精彩繽紛的體驗。

平時受駕車的爸爸，可體驗一下駕駛飛的感覺，留下難忘回憶！住客可以優惠價參加「Bespoke Aviator Program」航空課程，與家人一起在高空中享受模擬飛行體驗的樂趣。

入住日期：由2021年6月11至20日

「It’s Dad’s Turn」 父親節住宿之旅包括：

  • 豪華客房住宿一晚
  • 兩位成人及兩位小童 (3-12歲) 於酒店餐廳享用早餐
  • 於Ozone享用兩份雙人「Five Elements」鹹點下午茶 (適用於星期四至星期日)，或於大堂酒廊享用兩份雙人「Tropical Vibe」下午茶(適用於星期一至星期三)
  • 指定香檳一支
  • 於Montblanc圓方店體驗「The Art of Writing」工作坊(僅適用於星期六及星期日)。在六月期間購買皮革產品的客人可享免費壓花服務
  • 於至醇酒庫圓方店消費滿港幣$800元即可獲得港幣$200元優惠券(僅適用於日本清酒、氈酒、朗姆酒和威士忌)
  • 以優惠淨價每環節港幣$1,200元參加「Bespoke Aviator Program」航空課程(最多可供一位成人及一位兒童參加)

查詢或預訂：2263 2100

此外，酒店不同餐廳的父親節主題餐單都很吸引，例如CAFÉ 103的父親節自助午餐及父親節白蘭樹下「Heart Note of Hong Kong」下午茶、TOSCA DI ANGELO的父親節四道菜午餐及晚餐等等。

同場加映：父親節還可親手炮製牛扒孝敬爸爸，即睇大廚教煎牛扒【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【點心放題】九龍酒店龍逸軒重推任點任食點心Brunch　每位258元網上預訂享85折優惠【內附連結】
11:00 2021/05/25
【點心放題】九龍酒店龍逸軒重推任點任食點心Brunch　每位258元網上預訂享85折優惠【內附連結】
【酒店自助餐】天際萬豪酒店網上訂自助晚餐享75折　任食生蠔波士頓龍蝦鱈場蟹腳【內附連結】
11:05 2021/05/25
【酒店自助餐】天際萬豪酒店網上訂自助晚餐享75折　任食生蠔波士頓龍蝦鱈場蟹腳【內附連結】
【Staycation】朗廷酒店聯乘lululemon推住宿套餐2位$2,388起　體驗伸展運動+頌缽音療+排毒晚餐放鬆身心【附預約詳情】
今日 11:33
【Staycation】朗廷酒店聯乘lululemon推住宿套餐2位$2,388起　體驗伸展運動+頌缽音療+排毒晚餐放鬆身心【附預約詳情】

你可能感興趣

【點心放題】九龍酒店龍逸軒重推任點任食點心Brunch　每位258元網上預訂享85折優惠【內附連結】
11:00 2021/05/25
【點心放題】九龍酒店龍逸軒重推任點任食點心Brunch　每位258元網上預訂享85折優惠【內附連結】
【酒店自助餐】天際萬豪酒店網上訂自助晚餐享75折　任食生蠔波士頓龍蝦鱈場蟹腳【內附連結】
11:05 2021/05/25
【酒店自助餐】天際萬豪酒店網上訂自助晚餐享75折　任食生蠔波士頓龍蝦鱈場蟹腳【內附連結】
【Staycation】朗廷酒店聯乘lululemon推住宿套餐2位$2,388起　體驗伸展運動+頌缽音療+排毒晚餐放鬆身心【附預約詳情】
今日 11:33
【Staycation】朗廷酒店聯乘lululemon推住宿套餐2位$2,388起　體驗伸展運動+頌缽音療+排毒晚餐放鬆身心【附預約詳情】
父親節 美食 住宿 酒店 早餐 晚餐 午餐 香檳 Elements 酒吧

最高瀏覽

【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
14:57 2021/04/24
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別