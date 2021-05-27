【父親節】Ritz-Carlton父親節住宿套餐2位$2,999起　包豪華客房+Ozone下午茶+香檳+工作坊

▲ Ritz-Carlton推出父親節住宿套餐。（圖片由酒店提供）

父親節快到了，大家可藉此向為家辛勞付出的爸爸表達敬意！香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）今年父親節推出不同特色美食及水療服務，亦推出「It’s Dad’s Turn」父親節住宿體驗禮遇，套餐內容豐富。

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「It’s Dad’s Turn」 父親節住宿之旅 每房每晚港幣$2,999起

這住宿套餐包括一連串豐富及樂趣的體驗，重點包括在全球最高的酒吧品嚐「Five Elements」鹹點下午茶，並於Montblanc圓方店參與「The Art of Writing」工作坊，為無論喜歡美食還是藝術的他帶來精彩繽紛的體驗。

平時受駕車的爸爸，可體驗一下駕駛飛的感覺，留下難忘回憶！住客可以優惠價參加「Bespoke Aviator Program」航空課程，與家人一起在高空中享受模擬飛行體驗的樂趣。

入住日期：由2021年6月11至20日

「It’s Dad’s Turn」 父親節住宿之旅包括：

豪華客房住宿一晚

兩位成人及兩位小童 (3-12歲) 於酒店餐廳享用早餐

於Ozone享用兩份雙人「Five Elements」鹹點下午茶 (適用於星期四至星期日)，或於大堂酒廊享用兩份雙人「Tropical Vibe」下午茶(適用於星期一至星期三)

指定香檳一支

於Montblanc圓方店體驗「The Art of Writing」工作坊(僅適用於星期六及星期日)。在六月期間購買皮革產品的客人可享免費壓花服務

於至醇酒庫圓方店消費滿港幣$800元即可獲得港幣$200元優惠券(僅適用於日本清酒、氈酒、朗姆酒和威士忌)

以優惠淨價每環節港幣$1,200元參加「Bespoke Aviator Program」航空課程(最多可供一位成人及一位兒童參加)

查詢或預訂：2263 2100

此外，酒店不同餐廳的父親節主題餐單都很吸引，例如CAFÉ 103的父親節自助午餐及父親節白蘭樹下「Heart Note of Hong Kong」下午茶、TOSCA DI ANGELO的父親節四道菜午餐及晚餐等等。

同場加映：父親節還可親手炮製牛扒孝敬爸爸，即睇大廚教煎牛扒【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩