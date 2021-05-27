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【限時優惠】百佳推$100/8件雪糕7日優惠　任揀DREYER’S新口味扭紋脆筒+雪糕批+雪糕杯

休閒消費 16:55 2021/05/27

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

百佳推DREYER’S 炎夏消暑7日限定優惠。（圖片由百佳提供）

炎炎夏日，全城也焫焫焫焫焫焫著！百佳超級市場推出DREYER’S®️炎夏消暑7 日限定，$100可買到5件雪糕甜品，選擇更包括 DREYER’S D-COLLECTION™️全新口味－－宇治抹茶北海道牛乳扭紋脆筒及朱古力北海道牛乳扭紋脆筒！

由5月28日至6月3日期間，於全線香港百佳分店購買8件各款DREYER’S D-COLLECTION™️單件裝扭紋脆筒/雪糕杯、NESTLÉ®️ KIT KAT®️單件裝雪糕批或OREO單件裝雪糕批/雪糕杯/雪糕三文治只需$100，平均$12.5一件！款式口味都可以自由配搭，火速降溫！

平均每件$12.5。（圖片由百佳提供）

DREYER’S D-COLLECTION™️更推出兩款全新口味，分別是宇治抹茶北海道牛乳扭紋脆筒及朱古力北海道牛乳扭紋脆筒，大家可趁優惠試試新口味了。

同場加映：更多簡易甜品食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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