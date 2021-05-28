【黑白魔后】愛瑪史東演迪士尼經典反派　突破《101斑點狗》框框帶出世代矛盾

▲ 《黑白魔后》

世界不是以前的非黑即白的單純，迪士尼在2014年推出真人電影《黑魔后》（Maleficent），講述《睡美人》（Sleeping Beauty）中的大反派Maleficent的成魔之路叫好叫座，更添食拍第2集，今次把另一位經典做主角拍成真人片《黑白魔后》（Cruella）。

卡通《101斑點狗》（One Hundred and One Dalmatians）是在迪士尼改編同名小說而成的60年代的經典動畫片，當中大反派Cruella de Vil，是個想捉斑點狗然後剝皮製衣的變態時裝狂。

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▲ 《黑白魔后》重新詮釋《101斑點狗》。

擺脫原有框框

迪士尼分別在1996年及2000年推出過真人版，由格蓮高絲（Glenn Close）演Cruella，不過影片仍較為兒童方向。

今次由影后愛瑪史東（Emily Stone）主演的新片《黑白魔后》（Cruella）擺脫框框，故事不再受Cruella追逐斑點狗的窠臼，用一個新的詮釋講故事。事實要與別不同、擺脫框框，正就是《黑白魔后》的內容。

這片是Cruella的前傳，故事以60年代倫敦為背景，愛瑪史東飾演Estella，天生頭髮就是黑白兩種顏色，正因為她天生與別不同，所以從小受歧視及同學欺凌，後來母親更意外死亡成為孤兒，與街上認識的兩位同黨靠偷呃拐騙維持生計。

Estella極具時裝觸覺和天份，一心希望憑自己的創意設計成為時裝界明日之星，可惜現實卻要與兩位同黨Jasper和Horace靠偷呃拐騙過活。

▲ 《黑白魔后》揭開Cruella如何認識Jasper和Horace。

愛瑪湯遜演時裝惡魔

因為Estella對時裝設計十分有天賦，某天偶然遇上時裝界超級名人男爵夫人（愛瑪湯遜飾），Estella的時裝才華獲對方賞識獲聘，可是由此她發現自己身世的驚人秘密，為報仇逐步「成魔」由Estella變為Cruella。

片中男爵夫人有點《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的時尚雜誌主編Miranda（梅莉史翠普飾），都是極有時裝品味，但為人非常挑剔，說話mean到爆、對下屬要求極高，予人高貴優雅但同時冷酷無情。

▲ 愛瑪湯遜飾演時裝權威男爵夫人。

但兩者又有不同，Miranda是個口硬手軟的上司，一心為培養下屬。反之男爵夫人是真正壞心腸，對人完全沒有同理心，是真正的惡魔。

片中有大量篇幅就是男爵夫人與Cruella的時裝大鬥法，當中時裝令人目不暇給。

金像服指助陣

電影內容關於以時裝鬥法，加上有3場大型Ball場重頭戲，所以邀金像服裝指導Jenny Beavan，為主要角色設計造型和超過100套服飾，其中愛瑪史東佔了47套，愛瑪湯遜有33套。Jenny Beavan透露，這是她有史以來最大型的造型和服飾設計工作。

屬於「大台」的男爵夫人，其時裝設計本來算站在潮流之先，可是Cruella設計更反叛更大膽，以及更忠於自我，所以往往令人耳目一新、眼界大開，於是搶盡風頭。

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世代矛盾之爭

《黑白魔后》似是《Joker小丑》與《穿Prada的惡魔》的結合，但不同以上兩片是，影片所反映是世代矛盾之爭，老餅男爵夫人覺得Cruella是廢青，教懷細路、意識不良、沒社會責任。

而後生覺得男爵夫人所代表是享收成期的既得利益者，只為自身不斷壓榨年青人、搶奪新一代功勞，只抱住過往成功經驗墨守成規的廢老。

影片會揭開Cruella驚人身世，以及編導巧妙地解開她一直被認為殺狗狂魔的原因。而作為前傳，影片最後接軌動畫版電影《101斑點狗》，甚至解開動畫版Cruella的經典座駕「Devil」由來，令粉絲會心微笑。