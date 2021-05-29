【好聲好戲】阿姐盼觀眾客觀理性對待大台藝人 　汪明荃：TVB藝員唔係求求其其

▲ 汪明荃在《好聲好戲》中再為TVB藝人發聲。

TVB綜藝節目《好聲好戲》在昨晚（5月28日）播出第二集總決賽，陳自瑤、馮盈盈及張振朗三人合作聲演經典粵語片《雷雨》，最終表現較出眾的陳自瑤贏得3位主席評判的3票，成為「傑出聲演」總冠軍。

為《好聲好戲》任主席評判的汪明荃，日前在節目上開腔為藝員同事爭取更多演出機會，呼籲各位監製用人唯才，不要為演員角色定型，否則觀眾會睇到好悶，又指一眾後輩們有莫大潛能待發掘，獲全場掌聲支持。

在昨晚，阿姐再在節目中講出肺腑之言。

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▲ 汪明荃在《好聲好戲》中指藝人們也很努力。（截圖）

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盼觀眾給機會大台藝人

負責頒獎的汪明荃在宣布最終投票決定前，講出一番總結。阿姐先感激《好聲好戲》眾參賽者的努力：「已很久沒有見過一班藝員同事為了一個節目花那麼多心思，為演好一段短短數分鐘的戲，每一位都花了200分的努力，你們每一位都有進步，你們是值得的。」

之後，她為TVB藝人平凡：「因為有你們才令觀眾看到TVB藝員不是隨便馬虎了事，他們也很尊重演員這份職業，如果他們做得不好，他們是很樂意接受批評，但如果他們真的做得好，有進步，希望大家也公平一點，多多鼓勵他們。」

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多次為同事爭福利

汪明荃在大台一向德高望重，近年她已不時公開為藝員同事發聲爭取福利。

比如阿姐曾於《萬千星輝頒獎禮2017》致辭時表示：「如果公司人工可以加多啲啲，休息時間多啲啲，關心多啲啲，山頭文化少啲啲，一定可以留到更多人才オ，士氣更加高漲，我哋可以好自豪咁講我係來自TVB！」

▲ 汪明荃一向提攜後輩。（截圖）

到今年初《萬千星輝頒獎典禮2020》致辭時，阿姐又稱雖然疫情肆虐，但TVB台前幕後都做到無停手，繼續拍外景、做騷等，故此盼公司珍惜依然瞓身演出、緊守崗位的員工，並希望如果環境好轉後，希望可以加人工作鼓勵。

阿姐雖然作為大台員工，但亦非常開明大方，實話實說。她曾直指公司內部山頭多，令許多藝人失去機會，並指「節目老化」需要改善：「晏晝、晚上乜節目都加煮餸，好悶！」她又謂近年已很少觀看TVB的劇集，大多看新聞為主。

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