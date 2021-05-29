【好聲好戲】陳自瑤發文講奪冠感受　靚媽Yoyo實力終獲肯定：令我感動落淚

▲ 陳自瑤在《好聲好戲》中奪冠分享感受。

綜藝節目《好聲好戲》昨晚（5月28日）播出最後一集，三位參賽者馮盈盈、張振朗及陳自瑤的合作表演獲讚「無懈可擊」，其中陳自瑤就獲三位評判投票成總冠軍。

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▲ 陳自瑤在《好聲好戲》中奪得總冠軍。（Instagram圖片）

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配音奪獎證演技實力

陳自瑤（Yoyo）自初賽開始，試過用石岐話演戲，也演過《他來自江湖》中的梅小惠，及挑戰《家好月圓》的米雪教女戲，場場都表現出色，最後在決賽中粵語片也展現非凡實力。

她於今午（5月29日）在社交平台分享得獎感受：「當初參加這個比賽，一心只想給自己一個學習的機會、一個挑戰自己的機會，從來都沒有想過能夠得到 『傑出聲演總冠軍』這個獎項。」

▲ 陳自瑤在《好聲好戲》中奪得總冠軍。（Instagram圖片）

她又感恩節目帶來的意外收穫，並感謝評判的鼓勵：

對於一向性格自卑，永遠覺得自己不夠好的我，這絕對是一個驚喜的意外收穫、也是我人生非常寶貴的一課。明白到配音真是一點也不容易，專業配音員絕對值得我們欣賞和致敬！今次這個比賽完全感受到台前幕後的那一團火，這個獎項真的是屬於大家一起努力的成果。 而最後我想說，自從參加這個比賽以來，收到很多觀眾和我身邊很多朋友的留言和訊息， 你們一直以來對我的支持和鼓勵，我全部都收到了，多次令我感動落淚！好多謝大家鍾意睇我哋”好聲好戲”呢個節目！你們的支持，令到我們整個團隊覺得我們的努力沒有白費！

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初入行成宅男女神

近年，陳自瑤在劇集中的演技漸獲認同及讚賞，先有《公公出宮》的刻薄大嫂，後有《那些我愛過的人》的錢莉媛，演技進步成功引起觀眾注意，更被指是大台內的一顆滄海遺珠，在年初的頒獎禮上亦成為「最佳女配角」的大熱人選。

陳自瑤早於2000年已以模特兒身份出道，當中拍過的CTI廣告最為經典，青春無敵。2004年，她加入TVB，出道作為劇集《赤沙印記@四葉草.2》，正式走進電視界。

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▲ 陳自瑤初出道是青春無敵。（網上圖片）

當時仍帶點Baby Fat的Yoyo有一雙水靈大眼睛及長直黑髮，青春可人的標緻外表令觀眾留下深刻印象，是早期的「宅男女神」。

2007年，她參與處境劇《同事三分親》飾演Kawaii，同樣是帶點刁蠻任性的妹妹類型角色，同樣受觀眾歡迎。

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婚後自強成靚媽

2008年，Yoyo與比她年輕兩歲的王浩信合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》而結緣，二人在2011年結婚，陳自瑤正式成為人妻。2012年，Yoyo誕下女兒王靖喬，為照顧家庭而減少幕前演出，直到近年才開始接拍較重戲份角色。

不過，Yoyo有一段時間的演出未受注意，至2020年在劇集《那些我愛過的人》演錢莉媛一角獲大受好評，終由昔日的小妹妹成長至觀眾認同的實力派。

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▲ 陳自瑤不時網上分享正能量金句。（Instagram圖片）

其實榮升人母後的Yoyo一直嘗試從內到外突破自己，走出舒適圈，多試不同元素，發掘可能性。近月，她開設個人YouTube頻道，拍片分享生活，短時間內已獲7萬訂閱人次。

她又不時在社交平台分享正能量的金句，雖然常有婚變消息傳出，但她仍樂觀面對生活未受影響，用心照顧女兒亦專注事業，實現真正的女人當自強。

同場加映：配音員雷碧娜、黃昕愉、陸惠玲專訪