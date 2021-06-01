【超市大搜查】乳酪蛋白質含量大比拼　營養師推介5款健康乳酪：首推冰島Skyr乳酪

▲ 營養師表示，冰島乳酪蛋白質含量最高。

乳酪對腸道有益，有助增強免疫力。除了益生菌，乳酪亦含豐富蛋白質，超市裡乳酪款式頗多，不同產地的乳酪又有何分別，哪款蛋白質含量最高？註冊營養師曾欣欣（Gloria）在其facebook專頁推介5款外國出產的乳酪，並講解其特點。

乳酪特點

1. 希臘乳酪（約9至10克蛋白質）

製作方法：把酸奶培植出來後，透過篩或布隔走液體，餘下的就是乳酪，含豐富蛋白質。

乳酪款式：

產品包裝標示「strained」：代表製作過程有過篩，屬於傳統希臘乳酪。

產品包裝標示「Greek-style yogurt」（希臘式乳酪）：為令乳酪質地堅實，製作過程中只加奶粉或乳清蛋白粉。

2. 冰島乳酪（約12克蛋白質）

成分：傳統冰島乳酪一般使用天然脫脂牛奶，現有部份品牌使用半脫脂或全脂奶。

口感：質感似布甸，吃起來較幼滑。

產地：大部份冰島乳酪均由英國製造。

3. 愛爾蘭乳酪（約10克蛋白質）

使用牛奶製作，份量比普通乳酪高出4倍，過篩後口感幼滑、濃郁。

愛爾蘭生長的草含有豐富β-胡蘿蔔素，當地牛隻主要為草飼牛，故其出產的乳製品色澤、味道及口感亦較特別。

4. 澳洲乳酪（約4至5克蛋白質）

使用全脂牛奶，味道較濃郁。現時有品牌推出原味無糖乳酪。

5. 法國/歐式乳酪（約3克蛋白質）

用玻璃瓶盛載。把原材料放進玻璃瓶，令乳酪在瓶內成形，質地較堅挺。

脂肪、蛋白質含量與一般乳酪分別不大。

推介名單

以下5款乳酪，她首推冰島Skyr乳酪（讀音「skeer」），因為蛋白質含量最高。

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內容獲「曾欣欣 Gloria」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣