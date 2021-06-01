【酒店美食】W酒店Mövenpick下午茶2位$568起　另推自助餐任食炸蟹肉雲吞+日本紅蟹【附7折優惠詳情】

▲ W酒店推出夏日下午茶及自助餐。（圖片由酒店提供）

炎炎夏日，吃消暑美食最好不過！由6月7日至8月份，香港W酒店聯乘Mövenpick推熱帶風情下午茶；由6月份至8月份，香港W酒店的KITCHEN餐廳推「蟹」主題的自助餐，令人大快朵頤！

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WOOBAR呈獻：香港W酒店x Mövenpick®熱帶色彩下午茶

香港W酒店將與Mövenpick®合作，於WOOBAR推出熱帶風情下午茶。

甜點方面，大家可品嚐到Piña Colada椰子慕斯配雲尼拿菠蘿、開心果蜜桃撻、W百香果慕斯蛋糕、W的芒果糯米糍及灑滿Kit Kat® 的士多啤梨蛋糕配朱古力脆脆。

鹹點的設計充滿假日氣氛，猶如沙灘上的彩色小屋般，以食用花點綴，打卡一流。大家可品嚐到龍蝦柚子撻、檸檬帶子漬伴蘋果芥末醬、骰子般的鴨肝多士，伴上罌粟籽和香橙醬及蝶豆花和酸薑蛋伴以煙熏鯡魚子醬的「魔鬼蛋」。

凡惠顧熱帶色彩下午茶，均可享用無限量供應的Mövenpick®雪糕。每客下午茶都會配以兩杯Mövenpick®雪糕的無酒精雞尾酒。

查詢及預約：3717 2889

於W THE SHOP WOOBAR 網頁可享7折優惠: http://bit.ly/woobareshop_cn

收費詳情：

週一至週五（公眾假期除外）港幣$568+10％／兩位用；另外HK$60 可享用無酒精雞尾酒一杯 或 港幣$718+10％／兩位用配2杯汽酒

週六及週日及公眾假期 港幣$718+10％／兩位用配2杯汽酒

KITCHEN的初夏「蟹」逅自助餐

KITCHEN的初夏「蟹」逅自助餐推出多款螃蟹和海鮮佳餚。打頭陣有鮮味滿溢的冰鎮日本鱈場蟹和麵包蟹，緊接有開胃菜，分別有清新的蟹肉牛油果沙律、鮮味十足的龍蝦蟹肉釀魔鬼蛋，以及大蝦蟹柳意粉沙律。

大家亦不要錯過充滿異國風情的菜式，日本紅蟹風味小炒；韓式蟹肉奄列；以及金黃酥脆的炸蟹肉雲吞。此外，香濃的法式焗龍蝦、釀滿蟹肉和格呂耶爾芝士、惹味的焗釀蟹蓋及香氣四溢的墨汁蟹肉醬焗帶子，都令人回味無窮。

查詢及預約：3717 2299

於W THE SHOP KITCHEN網頁可享7折優惠：http://bit.ly/kitchenweshop_cn

KITCHEN 初夏「蟹」逅自助餐收費詳情：

自助餐時段 成人收費 小童收費 自助餐午餐 週一至週五 下午12時 – 下午2時30分 $398+10％ $248+10％ 自助餐午餐 週六 下午 12時 - 下午2時30分 $498+10％ $318+10％ 自助晚餐 週日至週四 下午5時30分- 晚上9時 $688+10％ $418+10％ 自助晚餐 週五及週六 第一輪：下午5時30分- 晚上8時 第二輪：晚上8時15分- 晚上10時 $748+10％（週五及週六） $458+10％（週五及週六） 週日自助早午餐 下午12時 -下午3時 $928+10％ $498+10％

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責任編輯：王芷瑩