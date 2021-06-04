【雨季之苦】OL雨季返工罨著雙腳超難頂　醫生：長期穿濕鞋子或令細菌真菌滋生【內附貼士】

▲ 夏天雨季來臨，OL面臨被大雨弄濕鞋子及雙腳的痛苦，醫生表示長期穿著濕或不透氣的鞋子，罨著雙腳，有機會導致皮炎、香港腳等問題。

夏天，除了面對熱到焫焫焫焫焫焫著的天氣，都要面對的突然傾盆大雨的雨季，令人措手不及，弄濕雙腳及罨著，十分不舒服！皮膚科專科醫生陳厚毅表示長期穿著濕或不透氣的鞋子，罨著雙腳，有機會導致皮炎、香港腳等問題。

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穿雨靴敏感或導致濕疹

夏天下雨，有人索性穿著雨靴外出，不過陳醫生指有些人對塑膠敏感，如果穿雨靴或膠鞋，有機會引發接觸性皮炎，導致濕疹。濕疹發作時，通常雙腳出現紅疹，這都代表皮膚濕疹問題，患者一般會感到痕癢。

通常腳部出現濕疹問題有機會是因為穿新雨鞋或新膠鞋。

穿著不透氣鞋子容易引發香港腳

此外，因為鞋子焗促不透氣，也因為流汗，有機會引發香港腳。香港腳的患者通常腳趾罅隙會痕癢，出現水泡，脫皮，影響日常生活。嚴重時，有機會皮膚引致損傷，細菌引致發炎，有機會令腳趾紅腫及痛，需要入院治療。

沒有清洗乾淨鞋子再弄乾潛伏危機

陳醫生指，如果鞋子濕了水時已滋生細菌，沒有清洗，便弄乾。下次穿著時，會增加細菌或真菌滋生的機會。

保持乾爽小貼士

如果上班時剛好遇上大雨，弄濕了鞋子，陳醫生建議大家馬上印乾鞋子，因為長期相處於潮濕的環境，容易有感染細菌或真菌的問題。

大家可以用毛巾或者面紙印乾鞋子！

他指穿著後的鞋，基本上清洗過弄乾後，細菌及真菌滋生的情況都會少很多，再把鞋子曬乾已經有殺菌的功效。如果想再噴一些消毒用品，也是可以的。如果鞋子已經破損，又不能完全烘乾，或者要考慮更換一雙鞋子了。

如果不想因下雨罨著雙腳，陳醫生有以下實用小貼士：

1. 在戶外穿著雨靴

雨靴防水不怕弄濕雙腳，不過陳醫生指雨靴的透氣力較弱，建議大家定時把雨靴放在陽光下曬，保持乾爽，避免增加細菌及真菌機會。

2. 在公司擺放後備鞋子

在雨季日子預備後備的鞋子放在公司，方便替換，避色雙腳在公司長期處於潮濕的情況下。

女士們返公司途中可穿矮踭鞋，回到公司才換回自己喜歡的高踭鞋。這樣，雙腳不用處於這麼辛苦的狀態下。

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記者：王芷瑩