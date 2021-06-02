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【護膚品推介】 SK-II東京奧運特別版神仙水登場　感謝祭推優惠皇牌護膚限定套裝

休閒消費 19:02 2021/06/02

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

SK-II推出東京奧運特別版神仙水及限定優惠套裝。（圖片由SK-II提供）

護膚品牌SK-II作為2020年東京奧運官方指定合作夥伴，因此特別於6月1日推出了全新特別版神仙水，支持2020東京奧運。SK-II亦趁著夏日感謝祭，推出多款神仙水特別版優惠套裝及購物禮遇。

點擊大圖了解詳情：

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全新神仙水特別版，以奧運五環的經典顏色作圓形瓶蓋，配以白色瓶身，瓶身印有代表東京的「Tokyo」字樣，象徵著希望和團結，同時表達對奧運賽事及全球運動員的支持。

六月舉行夏日感謝祭

SK-II在六月舉行夏日感謝祭，推出多款神仙水特別版優惠套裝及購物禮遇，為大家精選2個性價比強套裝。

皇牌護膚緊緻套裝 HK$1,574（價值：HK$2,079）

皇牌護膚緊緻套裝（圖片由SK-II提供）

皇牌護膚入門套裝，一次擁有皇牌護膚 5 步曲，輕鬆打造晶瑩剔透肌，套裝包括：

  • 神仙水特別版 230ml
  • R.N.A.立體緊緻精華霜 15g
  • 嫩膚清瑩露 30ml
  • 淨肌護膚潔面乳 20g
  • 護膚面膜 1 片

鑽光亮膚精華套裝 HK$3,174（價值：HK$4,514）

鑽光亮膚精華套裝（圖片由SK-II提供）

全方位修護亮肌套裝，集合所有皇牌產品，呈現晶瑩剔透亮肌，套裝包括：

  • 神仙水特別版 230ml
  • 肌源鑽光精華 50ml
  • 護膚面膜 6 片
  • 淨肌護膚潔面乳 20g 2 份
  • 嫩膚清瑩露 30ml
  • R.N.A.立體緊緻精華霜 15g
  • R.N.A.輕盈立體緊緻精華霜 15g

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責任編輯：王芷瑩

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