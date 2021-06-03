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【好聲好戲】王祖藍透露計劃開第二季　有意邀梅艷芳御用配音員助陣

娛樂 11:03 2021/06/03

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《好聲好戲》獲好評。

《好聲好戲》播出以來口碑不錯，昨晚（6月2日）TVB首席創意官王祖藍夥同陳自瑤（Yoyo）、馮盈盈、黃翠如、何廣沛、楊潮凱、汪明荃，以及高層樂易玲等，出席《好聲好戲》謝師宴，王祖藍更預告會為《好聲好戲》製作第二季。

首席創意官王祖藍向傳媒透露，有意為《好聲好戲》開拍第二季，但不會短期進行，因為手上仍有不少節目要製作，不需太快翻炒。

【好聲好戲】聲演畢業作《侏羅紀世界》　張振朗+楊潮凱向配音員致敬

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畢業作聲演《侏羅紀世界》

他指要時間去籌備，形式也要有改變，祖藍又指很多神級配音員未亮相，比如梅艷芳御用配音員龍寶細，她也是馮盈盈的配音老師，所有盈盈表示也渴望可邀到師父出山。

昨晚謝師宴並播出一眾學員的畢業作品《侏羅紀世界》的配音片段。

《好聲好戲》舉行謝師宴。（東星圖片）

陳自瑤獲支持感恩

在謝師宴後，陳自瑤在個人社交平台發文，寫道：

在昨晚「好聲好戲」謝師宴👩🏻‍🏫
想說的都說了
想感謝的都感謝了
除了感激還是感激🙏🏼🙏🏼
除了感恩還是感恩🙇🏻‍♀️💕
原諒我未能一一答謝
但你們所有的愛與支持
都銘記心中💝💝🥺🥺
#好聲好戲 
#謝師宴 
#感恩所有🙏🏼

盈盈期待帥父出山。

同場加映：雷碧娜+黃昕瑜+陸惠玲訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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