《馬達‧蓮娜》入圍「遠東國際電影節」　周秀娜突破演出獲大讚

▲ 周秀娜戲中有突破演出。

張繼聰及周秀娜主演的《馬達‧蓮娜》，前正式獲邀參加第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽單元，電影節主席Sabrina Baracetti更對電影及演員作出高度評價大讚風格有格調及攝影優美，把澳門夜景拍得非常吸引，女主角周秀娜表現出色。

主席Sabrina Baracetti並指：「這部電影是一部令人印象深刻的愛情故事，兩位主角之間的對話既親密但又令人心碎！」

電影公司同日發布電影節雙版本海報，同一場景，兩位主角張繼聰及周秀娜亦分別走過，寂寞同途。

▲ 影片是兩個陌生人相遇，相愛，相知的故事。

澳門導演陳雅莉表示能夠入圍影展，讓更多地區的觀眾看到以澳門為題材的電影是十分高興的事，她感謝澳門文化局、古天樂、一眾監製前輩支持澳門電影。

她也表示拍攝《馬達·蓮娜》的過程中跟兩位主角合作得很愉快，大家經歷難忘的隔離時光，所以有一種「戰友」的感覺，希望《馬達‧蓮娜》能到更多地方展映，也希望上映時會喜歡馬達和蓮娜這兩個角色，看到不一樣的張繼聰與周秀娜。

▲ 張繼聰自言少拍文藝片。

張繼聰對於電影入圍電影節表示：「好開心，台前幕後花了好多心機去做好這電影，我比較少拍文藝電影，今次希望觀眾有新感覺。」

周秀娜則第一時間恭喜導演：「好戥導演開心，由她三年前同我傾劇本，到今年終於拍成，拍攝時適逢疫情，真的不容易。雖然拍攝時因為題材同角色沉重，經常不開心，但見到電影入圍電影節，覺得好值得。」