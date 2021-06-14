【超市大搜查】逾一成乳酪飲品含E466或致無藥醫腸炎　57款不含E466乳酪飲品完整名單

▲ 57款不含E466乳酪飲品完整名單。

夏日炎炎，很多人為了健康不想飲汽水及果汁，都會轉飲乳酪飲品。但你知道市面部份乳酪飲品其實未必如你想像中成份天然嗎？TOPick搜羅市面66款乳酪飲品，發現有9款都添加了Carboxymethyl Cellulose（E466）。中大醫學院院長陳家亮曾指，乳化劑E466會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀會終身伴隨病人，患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術。

TOPick記者搜羅市面24個品牌所售的66款乳酪飲品，包括雀巢牛奶公司、十字牌、滋味、維記、安慕希、Yoplait、Emmi Swiss等，據成份表所列，整理出不含E466的乳酪飲品名單。

57款不含E466乳酪飲品完整名單

香港品牌：

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外地品牌：

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內地品牌：

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含添加劑E466的乳酪飲品：

9款含有添加劑E466的乳酪飲品，並不能以品牌一概而論。部份產品屬於個別味道才含有E466，建議市民選購時應獨立留意不同口味的營養標籤，或檢視以下清單：

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乳化劑破壞腸道微生態

中大醫學院院長陳家亮曾撰文表示，現今食品加工，為求達到更吸引的色澤及更嫩滑口感，往往會加上不少添加劑，當中乳化劑（emulsifiers）尤其令人擔心。自2015年已有愈來愈多科學研究指，乳化劑會破壞腸道微生態，從而增加患上肥胖、糖尿病、代謝綜合症（metabolic syndrome）、克隆氏症及大腸癌的風險。

患者消化道會發炎和潰爛，發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

同場加映，低糖、低脂、不含E466乳酪名單：

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【超市大搜查】添加劑E466或致無藥醫腸炎 盤點102款不含E466乳酪【附清單】

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責任編輯：楊宛茜