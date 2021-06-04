【商場優惠】迪士尼美食禮品廊登陸時代廣場　憑電子消費可獲樂園門票兩張【附獎賞詳情】

▲ 「Beat the Heat」系列手提式風扇（圖片由時代廣場提供）

時代廣場與香港迪士尼樂園於2021年6月5日至6月20日期間，推出「限定迪士尼仲夏樂購賞」，大家可憑指定電子消費金額換取香港迪士尼樂園限定禮品及樂園門票。另外，即日起至7月4日期間，「香港迪士尼樂園美食禮品廊」登陸時代廣場，超過300件「必食、必買、必享」的禮品登場，各位紛絲不容錯過！

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限定迪士尼仲夏樂購賞

由2021年6月5日至6月20日期間（逢星期六及日及公眾假期），凡於時代廣場即日以電子消費滿指定金額，即可換領香港迪士尼樂園限定禮品及樂園門票，大家可趁機入樂園參加盛大的「皇室佳釀美食節」及到訪全新「奇妙夢想城堡」，迎接奇妙夏日之旅！

換領詳情如下：

即日電子消費總額（最多可累積兩張於不同商戶之單據） 可換領 HK$2,000- HK$7,999 香港迪士尼樂園涼浸浸補水噴霧器/噴水風扇乙個 HK$8,000或以上 香港迪士尼樂園1日標準門票兩張

換領地點：時代廣場5或9樓Happy Rewards換領專櫃

換領日期：2021年6月5日至6月20日

換領時間：上午10時至晚上10時

Happy Rewards尊享優惠

此外，時代廣場更推出Happy Rewards尊享優惠，只要在美食禮品廊購買指定產品或購物滿指定金額，即可免費獲贈精選禮品！仍未是會員的你，不妨把握此機會登記成為會員，專享會員獨家優惠！

時代廣場

Happy Rewards會員 非會員 凡購物指定食品滿指定金額可免費獲贈精選禮品一份 HK$180 HK$200 凡購買任何食品，即可以優惠價加購15 周年套裝一套（原價：HK$336） HK$260 HK$280 凡購物淨值滿指定金額可免費獲贈指定禮品一份（價值：HK$89-95） HK$300 HK$350 凡購物淨值滿指定金額可免費獲贈指定禮品一份（原價：HK$198-258） HK$500 HK$600

詳情：

日期：即日起至7月4日

時間：上午11時至晚上9時

地點：香港銅鑼灣時代廣場時代廣場地庫一樓

同場加映：更多簡易食譜推介，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩