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【香港特色】香港電車限量版大富翁登場售$380　戰後型120號電車造型棋子+標誌性電車站棋盤收藏值極高

休閒消費 11:06 2021/06/11

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香港電車推出限量版大富翁，收藏值極高！（圖片由香港電車提供）

相信大家都玩過「大富翁」這經典遊戲，但電車版的「大富翁」，大家又玩過沒有？現在大家可有機會成為「電車大亨」了！香港電車全新推出「香港電車限量版大富翁」，呈現港式情懷，不論收藏還是和朋友一起玩，都很棒！

點擊大圖了解詳情：

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成為電車大亨

玩這「香港電車限量版大富翁」，連玩法術語都改變，由一般的買地買樓買鐵路站，變成買電車站，用「戰後型」120號電車棋子走每一步。因此，在遊戲中，或會聽到玩家們興奮地說「筲箕灣電車總站，我買！」、「前進到107樂活道，如經過起點可領『M200』……」這些對白。

原因是叮叮版大富翁以電車港島東西沿綫標誌性的電車站作為棋盤，配以6款以不同電車型號、車站及配件為造型的棋子，玩家終極目標是買不同車站，成為「電車大亨」！

叮叮版大富翁極具「香港地」元素

叮叮版大富翁極具「香港地」元素，棋盤中央的繪圖以電車廠、電車站和路軌為軸心，配以香港島的標誌性建築物，包括上環西港城、山頂凌霄閣及中環滙豐總行等著名港島地標作設計。而叮叮版大富翁供玩家買賣的「地皮」亦是按照真實電車站、電車總站及電車廠來命名。

遊戲玩法

遊戲主角「大富翁先生」坐於115號電車上，帶領玩家競逐「電車大亨」美譽！

在遊戲中，玩家可以將4大總站及2間車廠據為己有，即筲箕灣總站、北角總站、跑馬地總站和上環（西港城）總站，甚至是平時鮮有機會進入的2間車廠——屈地街電車廠及西灣河電車廠。

遊戲起點是港島東區太安街（93E），然後沿叮叮西行線途經北角、銅鑼灣、金鐘等地方。至於遊戲中最「寶貴」的2幅深藍色「地皮」在港島商業核心地帶的2個車站，分別是中環畢打街（27E）及租庇利街（25E），設計十分貼地。

棋子富有叮叮特色

6枚棋子均經過精挑細選，包括唯一1輛仍在服務市民的「戰後型」120號電車、2架特色電車（綠色古典電車及全景遊電車）、第1代單層電車、經典電車控制器和有蓋電車站。

機會卡可免費乘車

大富翁另一刺激元素便是抽取「機會卡」。「香港電車限量版大富翁」參考了電車真實營運情況而設計，例如「幸運地乘搭唯一保存至今的『戰後型』120號電車，領M150（遊戲貨幣）」和「免費乘車日，可領M50」。而電車大亨亦有「機會」要繳付電費和保養費的開支。

遊戲配件極具收藏價值

「香港電車限量版大富翁」遊戲盒內附1塊遊戲板、6個定製棋子、28張契約書、16張機會卡、16張公益福利卡、1套MONOPOLY遊戲紙幣、32棟房子、12棟旅館、2枚骰子以及2份說明書。棋盒表面除了經典「電車綠」的顏色，更刻上鍍金「香港電車」字樣，極具收藏價值。

售賣詳情

「香港電車限量版大富翁」將於6月11日公開發售，產品銷售點包括香港電車官方網站及Tiny微影香港及澳門門市，售價為每套$380。

同場加映：更多簡易煎牛扒食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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