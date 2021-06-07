【父親節2021】康得思酒店父親節住宿套餐4位$1,840起　包早午餐+歐國盃直播+LANEIGE護膚品+延遲退房【附優惠詳情】

▲ 康得思酒店父親節住宿套餐4位$1,840起。（圖片由酒店提供）

父親節快到，康得思酒店推出了有2-4人的父親節住宿套餐，除了可享用週日自助早午餐，任飲氣泡酒，還可免費於客房內欣賞歐洲國家盃2020(歐國盃)足球賽事直播！此外，康得思酒店不同餐廳都推出父親節主題餐單，大家可趁機會帶爸爸享受一番。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

父親節住宿套餐連雙人週日自助早午餐 $1299起/2位；$1840起／3-4位

預訂這套餐可享用週日自助早午餐，於7樓宴會廳內品嚐豐盛的自助早午餐和無限暢飲氣泡酒， 適合愛飲酒的家庭！而早午餐的選擇也很豐富，大家可品嚐新西蘭生蠔、加拿大松葉蟹腳、烤紐西蘭肉眼扒及火腿及即席烹調各款自選雞蛋菜式等。

住宿套餐更包括每房獲贈LANEIGE水潤補濕護膚旅行套裝乙份及抗藍光清爽補濕護膚套裝換領券乙張，指定客房可享保證延遲退房至下午4時 (只限2021年 6月20日入住高級客房之住宿)。

最特別莫過於可以免費於客房內欣賞歐洲國家盃2020(歐國盃)足球賽事直播，大家還可以一邊看球賽，一邊享用7折優惠的客房送餐服務。（酒店餐廳及酒吧消費同樣可享7折優惠）

如果想為父母締造二人世界，子女不一起入住，但又想一起吃飯慶祝，可以選擇2人住宿套餐，而子女或親戚們可以優惠價享用週日早午餐，每位成人及長者另加港幣438元起，每位4至12歲小童另加港幣268起。

預訂日：即日起至2021年6月19日期間接受預訂

入住日：2021年6月19日至20日期間入住

父親節主題餐單

除了以上住宿套餐，酒店的不同餐廳都推出父親節主題餐單。

米芝蓮星級粵菜食府明閣推出父親節盛宴套餐及父親節美點下午茶，前者可品嚐花膠螺頭蜜瓜爵士湯、酥炸釀鮮蟹蓋及原隻南非吉品乾鮑扣花膠柚皮 (廿八頭)等等；後者可品嚐多款精美點心及小吃，例如至尊蜜汁叉燒、銀湖天鵝酥及筍尖藍天使蝦餃。

父親節節日盛宴套餐將於6月15日至20日晚市期間供應，價錢為四位用港幣3,388元。父親節美點下午茶將於6月19日至20日下午3時30分至下午5時30分期間供應，價錢為兩位用港幣388元，賓客亦可另加港幣180元配Taittinger, Brut, Reserve香檳兩杯。

如果爸爸喜歡吃西餐，可考慮Alibi – Wine Dine Be Social於父親節當天（6月20日）推出的父親節精選菜單及下午茶套餐，前者可品嚐到戰斧牛扒配西蘭花苗、燴炒蘑菇及薯條，又可另外以半價優惠享用精選瓶裝餐酒；後者推出招牌「海洋寶盒下午茶」及「亞洲風味下午茶」。

父親節精選菜單將於午市及晚餐供應，價錢為四位港幣1,328元。「海洋寶盒下午茶」兩位用港幣498元，「亞洲風味下午茶」兩位用港幣348元，於下午3時至5時30分期間供應。

同場加映：大廚教簡易煎牛扒方法，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩