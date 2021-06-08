【私立中學】保良局蔡繼有學校國際化教學　中小學一條龍誕多名IB狀元尖子　

▲ 保良局蔡繼有學校是私立一條龍學校。（經濟日報資料圖片）

保良局蔡繼有學校是中小學一條龍私立學校，提供1至12年級的雙語教育，其教學模式傾向國際化，而且近年誕生多名IB狀元，深受家長歡迎，更成為星二代的學校新貴，胡諾言和陳琪、郭可盈和林文龍的女兒都在該校就讀。

蔡繼有學校首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。

▲ 總校長劉筱玲博士希望透過教育帶領學生衝破分數的限制。（經濟日報資料圖片）

允Open Book考試

總校長劉筱玲博士過往接受TOPick訪問時指出，初中學生除了學習中、英、數及科學外，還有地理、歷史，設計與科技、藝術、音樂、製衣、家政及電腦等課程，學生亦有機會學習法文、西班牙文或日文等語言。為減輕學生的學業壓力，校方允許Open Book考試，

這樣學生不用死記內容，但又能學習，擴展知識點。

學校不設精英班，亦不按成績排名，各科按主題進行專題研習，沒有定期測驗默書，測考評估只用5個等級，不會單以成績判斷學生能力。

▲ 蔡繼有學校的IB成績優異。（經濟日報資料圖片）

曾誕IB及IGCSE狀元

蔡繼有學生成績優異，過去曾出產IB狀元，其中2018年有2名學生在IB考試中取得45分滿分。去年受疫情影響，國際文憑組織（IBO）取消原定於5月舉行的IB考試，成績會基於學生以往的功課和已納入課程的既定評估專業知識計算評分，蔡繼有誕生5名44分榜眼、10名43分探花。另外，去年有兩名學生在IGCSE獲得12A*，成為「超級狀元」。

▲ 蔡繼有在2018年誕生兩名IB狀元。（經濟日報資料圖片）

由於蔡繼有是一條龍學校，大多學生都由小一入學，以往每件有約4,000人爭160個小一學位。劉校長表示，因應疫情關係，今年面試只有2次，面試主要留意學生的表達能力及態度，「學生面試時不說話、不禮貌、態度差，錄取的機會一定相對較低。」校方亦接受各年級的插班，學校已於5月至6月初進行插班生面試，2021至22學年的插班報名已經截止。

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責任編輯：林愛娜